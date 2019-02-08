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08 февраля,
2019
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Губернатор Кузбасса отменил выборы в Новокузнецке и Кемерове

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал закон об отмене выборов глав администраций Кемерова и Новокузнецка, сообщает Сибирь.Реалии. В конце января его принял региональный Совет народных депутатов.

Губернатор Кузбасса отменил выборы в Новокузнецке и Кемерове

В опубликованном на сайте областной администрации постановлении говорится об отмене двух пунктов закона Кемеровской области «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований».


Один из них о том, что глава администрации Кемерова избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Во втором пункте говорилось о таком же порядке избрания глав городов с населением более 500 тысяч человек. Под это определение попадает только один областной город – Новокузнецк.


Закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 года возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов. Он руководит городской администрацией с 2013 года.

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