Губернатор Кузбасса отменил выборы в Новокузнецке и Кемерове

В опубликованном на сайте областной администрации постановлении говорится об отмене двух пунктов закона Кемеровской области «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований».





Один из них о том, что глава администрации Кемерова избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Во втором пункте говорилось о таком же порядке избрания глав городов с населением более 500 тысяч человек. Под это определение попадает только один областной город – Новокузнецк.





Закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 года возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов. Он руководит городской администрацией с 2013 года.