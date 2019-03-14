Губернатор Иркутской области не знает о планах экспорта воды из Байкала в Китай

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сделал неожиданное заявление. Он не знает, предусматривает ли проект строительства завода на Байкале экспорт воды в Китай, но при этом сомневается, что проект будет реализован, передает РИА Новости.



Фото: irkobl.ru

Во-первых, там никто не пробовал разливать. Во-вторых, кто вам заранее сказал, куда эта вода будет поставляться? Предприятие не построено, владельцы, которые пытаются или пытались построить, на мой взгляд, еще контракты не предъявляли. Я, по крайней мере, об этом не знаю, - заявил Левченко журналистам, отвечая на вопрос о планах поставки воды с завода на берегу Байкала в Китай.

Левченко добавил, что региону в целом нужно производство бутилированной воды. «Этот розлив должен быть, чтобы люди на берегу Байкала пили бутилированную байкальскую воду, а не ту, которую мы везем из-за границы 5-6 тысяч верст», - сказал губернатор. При этом он добавил, что текущий проект завода на берегу Байкала вряд ли будет реализован, так как предложенное для строительства место защищено природоохранным законодательством. Также, по его словам, ранее авторы проекта прошли все согласования и пытались начать строительство.

12 марта 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину проверить на соответствие «самым строгим экологическим стандартам» проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал. А сегодня, 13 марта, комиссия по экологическим правам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека опубликовала аналитическую справку по результатам посещения строительства завода по розливу воды в поселке Култук на берегу Байкала, который реализовывает компания «Аквасиб», учрежденная китайскими инвесторами.

В справке говорится, что есть серьезные вопросы к его расположению. Хотя первая очередь завода строится на месте бывшего нефтехранилища, само его расположение (особенно следующих очередей завода) в прибрежной зоне Байкала может нанести определенный ущерб. Строительство водовода, по которому вода будет поступать на завод, уже нарушило участок ценной природной территории.

Особое внимание необходимо уделить проблеме сохранения ценного водно-болотного угодья, считают представители СПЧ. Строительство завода может затронуть природную территорию «Таловские болота», которая важна для сохранения популяций многих видов птиц. Согласно материалам, представленным СПЧ сотрудниками научных учреждений Иркутска, есть основания считать, что освоение «Таловских болот» отразится на среде обитания чёрного журавля, горного гуся, сухоноса, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области.

Кроме того в справке сообщается, проверка прокуратуры выявила ряд серьёзных нарушений. Так, установлено, что публичные обсуждения в рамках проведения государственной экологической экспертизы фактически не проводились, а само заключение не содержит достаточных сведений об оценке воздействия на водный объект и среду обитания животных, в том числе краснокнижных. С точки зрения прокуратуры земельные участки были выделены ООО «АкваСиб» с грубым нарушением требований земельного и антимонопольного законодательства.

Напомним, что строительство завода по розливу воды на Байкале вызывало протесты у местных жителей и приобрело широкий общественный резонанс. В частности шоумен Сергей Зверев вышел с одиночным пикетом на Красную площадь против строитальства завода на Байкала.

Фоторепортаж Вячеслава Балашева «Давайте запомним Байкал таким...» можно посмотреть здесь.

