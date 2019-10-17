Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Тайга в Кузбассе

Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Тайга в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.





«В 06:42 мск на станции Тайга произошел сход шести вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в пресс-релизе.





На месте схода работают специалисты, задействован восстановительный поезд. В РЖД добавляют, что из-за случившегося ожидается задержка пригородного поезда № 6081 сообщением Тайга – Томск. Время задержки не превысит 20 минут.