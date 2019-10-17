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17 октября,
2019
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Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Тайга в Кузбассе

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Тайга в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.


«В 06:42 мск на станции Тайга произошел сход шести вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в пресс-релизе.


На месте схода работают специалисты, задействован восстановительный поезд. В РЖД добавляют, что из-за случившегося ожидается задержка пригородного поезда № 6081 сообщением Тайга – Томск. Время задержки не превысит 20 минут. 

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