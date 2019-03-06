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06 марта,
2019
Новости

Грузовой автомобиль сгорел на трассе «Томск-Мариинск»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Грузовой автомобиль «Газель» загорелся на 35-ом километре трассы «Томск-Мариинск» в ночь на шестое марта, сообщает пресс-служба областного МЧС.  


Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 00:27 часов. В результате пожара выгорел моторный отсек и кабина автомобиля. В кузове «Газели» частично сгорел майонез.


Автомобиль удалось потушить в 00:40 часов. В ликвидации пожара участвовали два сотрудника и одна единица техники из пожарной части села Семилужки. Причина возгорания устанавливается. 

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