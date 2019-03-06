Грузовой автомобиль сгорел на трассе «Томск-Мариинск»

Грузовой автомобиль «Газель» загорелся на 35-ом километре трассы «Томск-Мариинск» в ночь на шестое марта, сообщает пресс-служба областного МЧС.





Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 00:27 часов. В результате пожара выгорел моторный отсек и кабина автомобиля. В кузове «Газели» частично сгорел майонез.





Автомобиль удалось потушить в 00:40 часов. В ликвидации пожара участвовали два сотрудника и одна единица техники из пожарной части села Семилужки. Причина возгорания устанавливается.