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Грузовой автомобиль сгорел на трассе «Томск-Мариинск»
4 часа назад
Грузовой автомобиль «Газель» загорелся на 35-ом километре трассы «Томск-Мариинск» в ночь на шестое марта, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 00:27 часов. В результате пожара выгорел моторный отсек и кабина автомобиля. В кузове «Газели» частично сгорел майонез.
Автомобиль удалось потушить в 00:40 часов. В ликвидации пожара участвовали два сотрудника и одна единица техники из пожарной части села Семилужки. Причина возгорания устанавливается.
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