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Грузовик и мотоцикл столкнулись в Томской области. Двое погибли
3 часа назад
Два человека скончались в Томской области после ДТП с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в субботу, 12 октября, на 36 километре трассы Тунгусово — Могочино — Лысая гора. По данным регионального УМВД, столкнулись встречные мотоцикл «Юпитер» и грузовик SCANIA. В результате столкновения на месте происшествия погибли 45-летний мотоциклист и его 18-летний пассажир.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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