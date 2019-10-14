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14 октября,
2019
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Грузовик и мотоцикл столкнулись в Томской области. Двое погибли

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Два человека скончались в Томской области после ДТП с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Грузовик и мотоцикл столкнулись в Томской области. Двое погибли
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

ДТП произошло в субботу, 12 октября, на 36 километре трассы Тунгусово — Могочино — Лысая гора. По данным регионального УМВД, столкнулись встречные мотоцикл «Юпитер» и грузовик SCANIA. В результате столкновения на месте происшествия погибли 45-летний мотоциклист и его 18-летний пассажир.


Обстоятельства происшествия выясняются.

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