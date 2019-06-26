Группа «Марсель» и бал выпускников: как пройдет День молодежи в Томске

30 июня в Томске отпразднуют День молодежи. В рамках «МолФеста – 2019» будут работать шесть интерактивных площадок, расположенных в разных локациях: центральная сцена, тротуары и зеленая зона, пер. Спортивный и Томский. На всем протяжении праздника будет работать зона фудкорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на Ново-Соборной можно будет сыграть в «Квиз», послушать лекции про здоровый образ жизни и познакомиться с модными тенденциями.







Одной из площадок станет общегородской выпускной вечер, который будет проходить в переулке Томском под «звездным небом». В 16.00 здесь состоится общегородской праздник в честь выпускников 11 классов. В мероприятии примут участие около 3 тысяч выпускников томских школ, гимназий и лицеев.



В программе — поздравления от мэра Томска и ректоров томских университетов, торжественная церемония награждения выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов, конкурсная программа и концерт с участием выпускников и лучших творческих коллективов образовательных учреждений.



«Надеюсь, что общегородской выпускной станет для нашего молодежного города доброй традицией, — рассказал мэр Томска Иван Кляйн. — Наши выпускники – это будущее Томска! Мне приятно отметить высокий уровень общего образования в томских школах, об этом свидетельствует число наших медалистов и стобалльников. Причем ребята, которые показывают высокие результаты в учебе, также успешны в науке, спорте и творчестве. И именно такая активная и интеллектуальная молодежь будет развивать нашу науку, промышленное производство, запускать новые бизнес-проекты».



Вход на площадку выпускного будет осуществляться по специальным браслетам.



В 20.00 на центральной сцене пл. Ново-Соборной начнется концертная программа. Откроет концерт выступление томской кавер-группы «Rocking Radiо». В 21.00 со сцены молодых томичей поздравит Иван Кляйн. С 21.15 до 22.00 гостей праздника ждет выступление приглашенной группы «Марсель». С 22.00 до 23.00 на сцене томичей будет развлекать профессиональный диджей (Андрей D.A.).

