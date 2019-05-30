Грозы, ветер и град ожидаются вечером 30 мая в Томске

Температура днем ожидается от 20 до 22. У нас еще не прошла система холодного фронта, — рассказала главный метеоролог томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. — Вероятность неблагоприятных погодных явлений есть, в том числе и на ночь с 30 на 31 мая.