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Грозы, ветер и град ожидаются вечером 30 мая в Томске

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Вечером 30 мая в Томске и Томской области ожидаются неблагоприятные метеоявления, сообщает сайт регионального гидрометеоцентра. 

Грозы, ветер и град ожидаются вечером 30 мая в Томске

Вечером и ночью в городе и регионы возможны грозы, сильные дожди, град и порывистый ветер до 22 м/с. Дневная температура ожидается +20..+22°С, ночью — от +13 до +15°С.

Температура днем ожидается от 20 до 22. У нас еще не прошла система холодного фронта, — рассказала главный метеоролог томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. — Вероятность неблагоприятных погодных явлений есть, в том числе и на ночь с 30 на 31 мая.

Управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях: авариях на объектах ТЭК и нарушениях в работе транспорта.


Спасатели рекомендуют пережидать порывы ветра в помещениях, держаться подальше от шатких конструкций и быть осторожными с огнем. 

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