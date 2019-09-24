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24 сентября,
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Грозы, град и штормовой ветер ожидаются 24 сентября в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Дожди, грозы, шквалистый ветер и град прогнозируют синоптики в Томске и Томской области 24 сентября. Региональное управление МЧС объявляет оперативное предупреждение. 

Грозы, град и штормовой ветер ожидаются 24 сентября в Томске

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября по области ожидаются дожди, грозы, местами град, усиление ветра 15-20 м/с, при грозах шквалистые порывы 20-25 м/с», — говорится в сообщении.


Сотрудники МЧС предупреждают о возможных авариях и чрезвычайных происшествиях. Порывы ветра спасатели советуют пережидать в помещении, а на улице держаться подальше от шатких конструкций.


21 сентября ураганный ветер повалил несколько опор линий электропередачи в селе Подгорное Чаинского района Томской области. Ранее синоптики предупреждали, что скорость ветра может достичь 27 м/с.

Грозы, град и штормовой ветер ожидаются 24 сентября в Томске
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте
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