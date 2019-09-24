Грозы, град и штормовой ветер ожидаются 24 сентября в Томске

Дожди, грозы, шквалистый ветер и град прогнозируют синоптики в Томске и Томской области 24 сентября. Региональное управление МЧС объявляет оперативное предупреждение.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября по области ожидаются дожди, грозы, местами град, усиление ветра 15-20 м/с, при грозах шквалистые порывы 20-25 м/с», — говорится в сообщении.





Сотрудники МЧС предупреждают о возможных авариях и чрезвычайных происшествиях. Порывы ветра спасатели советуют пережидать в помещении, а на улице держаться подальше от шатких конструкций.





21 сентября ураганный ветер повалил несколько опор линий электропередачи в селе Подгорное Чаинского района Томской области. Ранее синоптики предупреждали, что скорость ветра может достичь 27 м/с.