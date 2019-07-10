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10 июля,
2019
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Грозы, град и порывистый ветер ожидаются в Томской области 10 июля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Грозы, град, и порывистый ветер скоростью 15-20 м/с ожидаются в Томской области 10 июля. Региональное ГУ МЧС объявило оперативное предупреждение.

Грозы, град и порывистый ветер ожидаются в Томской области 10 июля

«В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта», — говорится в сообщении на сайте министерства.


Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице лучше держаться подальше от шатких конструкций.


Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять профилактические меры и контролировать ситуацию на подведомственных территориях.

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