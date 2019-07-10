Грозы, град и порывистый ветер ожидаются в Томской области 10 июля

«В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта», — говорится в сообщении на сайте министерства.





Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице лучше держаться подальше от шатких конструкций.





Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять профилактические меры и контролировать ситуацию на подведомственных территориях.