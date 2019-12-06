Григорий Явлинский назвал проект «Сила Сибири» насмешкой над сибиряками

«40 лет без газа» — под таким названием опубликовал на своем сайте материал лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский . Он посвящен запуску проекта «Сила Сибири». «В Томске только 8 % жителей могут пользоваться природным газом: к домам в городе десятилетиями не могут подвести трубы, — пишет Григорий Явлинский. — Зато в нескольких сотнях километров от Томска государство построило целый газопровод в Китай и, будто насмехаясь над сибиряками, поколениями живущими без газа, назвало его «Сила Сибири».

То, что сибярики не могут дождаться газа в свои дома — это чистая правда. На последних слушаниях по бюджету в облдуме выступила Валентина Малахова — бывшая учительница, которая больше 30 лет прожила на Степановке и так и не дождалась проведения газа к своему дому. Половину микрорайона Степановка газифицировали, а часть домов почему-то осталась без газа. Валентина Малахова рассказала, что проектно-сметная документация по газификации Степановки была готова еще в 2014 году. Тогда же было выдано положительное заключение, но газа до сих пор нет.

На многократные обращения мы, жители Степановки, получали ответ, что наш микрорайон включен в подпрограмму, но денег на работы все нет. Так длится шесть лет, — рассказала Валентина Малахова. — Сколько можно ждать! Шесть лет ежегодно ходим, пишем письма, у меня уже столько отписок. По-человечески поймите нас, пожалуйста. Часть микрорайона газифицировали, а 19 улиц и переулков остались без газа. Получается, нас кинули. Я 40 лет проработала в школе, у меня огромная стопка благодарностей. А топимся сейчас мы углем. Хочется жить по-человечески, пусть нам осталось немного, но по-человечески. Это просто крик души.

Григорий Явлинский отмечает, что Россия обеспечивает газом Европу, а теперь еще и Китай, но при этом треть домохозяйств страны газом не обеспечены. Он считает, что реальная жизнь людей власть не интересует. «Подключение газа и электросетей превращено в кормушку для чиновников всех рангов. В результате подвести к дому сто метров газопровода стоит чуть ли не дороже, чем построить сам дом. И сегодня миллионы жителей нашей страны вынуждены обходиться без газа. Для энергетической сверхдержавы это просто позор. За последние десять лет «Газпром» заработал порядка 600 млрд долларов, даже 15 % от этой суммы хватило бы на газификацию всей страны», — считает Явлинский.





По мнению политика, Китаю российский газ не очень-то и нужен, потому что два года назад, в разгар «дружбы» с Россией, китайцы заключили с американцами соглашения на 43 млрд долларов о разработке газовых месторождений на Аляске и поставках из США сжиженного газа. «С точки зрения Китая, «Сила Сибири» — это всего лишь запасной вариант, резервная инфраструктура на случай прекращения поставок сжиженного газа вследствие возможного конфликта в Восточно-Китайском море. И даже если такая ситуация возникнет, управлять поставками российского газа Пекин предпочтет самостоятельно. Более того, китайцы попытаются переключить на себя и контроль за добычей российского газа. Сегодня это кажется невероятным. Но подобное уже бывало в нашей истории: ранее немыслимое внезапно становилось реальностью», — считает лидер «Яблока».





С Явлинским согласен и нефтегазовый аналитик, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин: «Если в двух словах, то «Сила Сибири» – это очень затратная показуха. Для глобального рынка этот проект ничего не дает. В будущем году нам обещают прокачать за год 5 млрд кубометров природного газа по этой трубе в Китай. А для того чтобы выйти на заявленные 38 млрд кубометров в год, по моим расчетам и по расчетам моих знакомых экспертов в том же «Газпроме», надо примерно еще 10 лет. И для этого нужно разработать не только одно Чаяндинское месторождение, но еще и Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Нужно соединить эти месторождения новой трубой еще на 900 километров. Набурить новых скважин, поставить новые компрессоры, довести до ума, фактически построить газоперерабатывающий завод в Амурской области. И вот только тогда, через 10 лет, если китайцам это будет еще нужно, газопровод выйдет на заявленную мощность. Но, судя по всему, китайцам этот объем газа не нужен вообще. Происходит примерно то же самое, что было с открытием газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Тогда на торжественный пуск подвезли баллон кухонного газа, зажгли огонечек под нажатую кнопку, но с тех пор фактически тот газопровод не работает. Там прокачиваются минимальные объемы газа. С одного конца нет достаточного количества газа, а с другого конца нет достаточного потребления. Но построили. Торжественно пустили. «Сила Сибири» – такая же показуха. В прошлом году министр энергетики Александр Новак в Госдуме честно признался, что это не коммерческий проект. Прибыли России «Сила Сибири» не дает. Это чистые затраты.