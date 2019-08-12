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12 августа,
2019
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Greenpeace: около 13 тысяч диких животных пострадали от пожаров в Сибири

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Согласно подсчетам Greenpeace, на территории горевшей сибирской тайги жили около 13 тысяч диких животных. Даже если не все они погибли, им пришлось уйти с привычных территорий.

Greenpeace: около 13 тысяч диких животных пострадали от пожаров в Сибири

Часть животных — копытные и крупные хищники, как правило, успевают уйти от пожара. Гибнет потомство хищных птиц и, возможно, дуплогнёздники, — считает доцент кафедры охотоведения Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов. — Животные семейства куньих могут спрятаться, но тогда они погибают от дыма. Выжившие животные все равно пострадают, потому что ущерб среде обитания огромный, на ближайшие несколько лет она полностью уничтожена. Речь идет не только о выгоревшей территории, но и о буферной зоне, которая образуется после пожара. Это значит, что на прилегающей территории в 1,5-2 км плотность животных все равно будет низкая.

Эксперт считает, что теперь животные будут выходить к людям и питаться на свалках. Помочь животным может ограничение квоты на охоту и сокращение вырубки лесов в пострадавших от огня регионах.


«Мы живем в обществе, где локальное спасение не может решить судьбу животных, — говорит президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. — Люди должны объединить усилия и обратиться к власти. Надо давить на власть, чтобы возрождался институт лесничества, чтобы работники этой сферы получали достойную зарплату, чтобы они могли контролировать лес и при появлении очагов возгорания сигнализировать об опасности. Нельзя доводить пожар до состояния, когда тушить уже невозможно». 


По данным издания «Тайга.инфо», площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. По данным на сегодня, 12 августа, она составляет более 2,1 миллионов гектаров. 


Дым от пожаров развеялся над Западной Сибирью, но дошел до Урала и Казахстана. Чиновники не тушат большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. При этом петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала 280 тысяч подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.


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