Греем песок газовыми горелками: как завершается благоустройство 2019

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Власти Томска обещают завершить большинство работ по благоустройству Томска до 31 октября. Работы на некоторых объектах, среди которых сквер на пересечении Фрунзе и Красноармейской, завершатся к 15 ноября. При этом власти гарантируют: на качестве благоустройства не скажется то, что бетон и песок укладываются при минусовых температурах.

Фото: vk.com/tomskcentrgorsreda

Масштабные работы по благоустройству в этом году ведутся на улице Красноармейской. Они выполняются в рамках губернаторской программы «Наш Томск». Финансирование составило 100 млн рублей, деньги выделялись из областного бюджета.



«Конечно, очень поздно этот объект отторговали, — комментирует Иван Кляйн благоустройство улицы Красноармейской. — Основные работы там выполнены, сейчас устраняем замечания. Обратили внимание на тротуар от Нечевского до Фрунзе? Смешно, когда он сделан в размере метр десять. Неделю назад, когда я увидел это безобразие, то заставил переделывать. В сквере, который находится на пересечении Кирова — Красноармейской, отклонились от проекта, поставили зеленую арку. Мы заставляем переделать, вернуться к проекту и установить деревянную. Благоустройство Красноармейской — Фрунзе закончит к сроку УФСИН, но освещение мы отторговывали позже на экономию. Аукцион выиграла новосибирская компания, которая сейчас не выходит на связь».

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Еще один, по мнению области, брендовый проект — это благоустройство улицы Усова, автором которого является «Живая лаборатория». Ранее власти критиковали подрядчика — УФСИН — за низкий процент выполненных работ.

«На Белинского — Усова срок 15 ноября, к этому времени работы будут завершены. Мы встречались с руководством УФСИН, и сейчас они усилили свой персонал. Работают без выходных, в две смены, в том числе и после шести вечера. Работы идут. Объем огромный», — прокомментировал Иван Кляйн.

При этом Иван Кляйн отметил, что так как у «Живой лаборатории» не было квалифицированных технологов, ряд решений приходилось принимать на месте, на ходу.

«Это вызывало задержки. Сам по себе проект получился хорошим. Там сейчас идут завершающие работы, высаживают деревья», — отметил мэр города.