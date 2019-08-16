Гражданку Америки оштрафовали за фотосъемку мэра Киселевска

Киселевский городской суд признал гражданку США виновной в нарушении иностранным гражданином въезда в РФ, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на материалы суда. Глава города написал на нее заявление за то, что она сфотографировала его на встрече с недовольными жителями.

Американка Алина Симон занимается экстремальным туризмом. Она бывшая журналистка и говорит по-русски. В Киселевске Симон снимает людей и город, каждый раз спрашивая разрешения: в США человек может подать в суд, если его фото опубликуют без разрешения. По словам американки, все снимки она делает для личного блога.





В поселке Карагайлинский девушка снимала встречу мэра Киселевска Максима Шкарабейникова с недовольными жителями. Они жаловались на подземные пожары и загрязнение воздуха углем из-за открытых разрезов. Ранее жители Киселевска из-за этих же проблем просили убежища в Канаде.





Шкарабейников решил, что Симон нарушает условия туристической визы, и написал на нее заявление в полицию. Несмотря на то что девушка не работает в СМИ, в полиции на нее составили протокол за «нарушение правил въезда в РФ».