Гражданку Америки оштрафовали за фотосъемку мэра Киселевска
Киселевский городской суд признал гражданку США виновной в нарушении иностранным гражданином въезда в РФ, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на материалы суда. Глава города написал на нее заявление за то, что она сфотографировала его на встрече с недовольными жителями.
Американка Алина Симон занимается экстремальным туризмом. Она бывшая журналистка и говорит по-русски. В Киселевске Симон снимает людей и город, каждый раз спрашивая разрешения: в США человек может подать в суд, если его фото опубликуют без разрешения. По словам американки, все снимки она делает для личного блога.
В поселке Карагайлинский девушка снимала встречу мэра Киселевска Максима Шкарабейникова с недовольными жителями. Они жаловались на подземные пожары и загрязнение воздуха углем из-за открытых разрезов. Ранее жители Киселевска из-за этих же проблем просили убежища в Канаде.
Шкарабейников решил, что Симон нарушает условия туристической визы, и написал на нее заявление в полицию. Несмотря на то что девушка не работает в СМИ, в полиции на нее составили протокол за «нарушение правил въезда в РФ».
Суд признал Алину Симон виновной и оштрафовал на две тысячи рублей. В скором времени девушка улетает в США, поэтому обжаловать решение не успевает.
Я приехала сюда из любопытства, как независимый художник, — цитирует Симон «Тайга.инфо». — Меня оштрафовали на 2 тыс. рублей, с чем я совсем не согласна, но если не оплачу штраф, то, возможно, в будущем не смогу вернуться в РФ.
По информации «КП в Украине», Алина Симон родилась в 1974 году в Харькове, но уже в 1976 году ее семья переехала в США. Помимо журналистики и фотосъемки, девушка занимается музыкой: пишет собственные песни и каверы на известных исполнителей. Личный блог Алины Симон с музыкой, фотографиями и книгами можно увидеть по этой ссылке.
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