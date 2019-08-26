Граффитисты создали арт-объекты в селах на севере Томской области

На севере региона — в Парабели и Каргаске — художники российского фестиваля уличных искусств «Стенограффия» создали два больших арт-объекта.





Местом для граффити в Парабели художники выбрали стену детско-юношеской спортивной школы, которая находится за одной из трибун реконструированного недавно местного стадиона. Рисунок видно с главной дороги села.





«В Каргаске художник использовал авангардный стиль для оформления стены районного дома культуры. Главная задача, стоявшая перед автором, — создать визуальный контент, который бы одновременно привлекал и рассеивал внимание, не позволяя взгляду фокусироваться на несовершенстве поверхности, включающей двери, выходы, пристройки. Работа называется «Артист». Площадь изображения — 600 квадратных метров. Для нанесения нестандартного рисунка использовалась автовышка», — сообщает администрация Томской области.





Отметим, фестиваль «Стенограффия» появился в 2010 году. В 2017 году его впервые организовали в Томске. Тогда несколько художников украсили граффити четыре стены в разных частях города. Через год, в 2018-м, художники сделали в городе один крупный арт-объект на фасаде здания на улице Никитина, 8а. В 2019-м впервые проект переместился из областного центра в область — на север, в Парабель и Каргасок. Работа над проектами длилась месяц.