«Готовьте лопаты»: «Томск САХ» вышел на митинг из-за низких зарплат и сломанной техники

Работники «Томск САХа» приняли участие в митинге, организованном КПРФ. Они рассказали, что большая часть техники по-прежнему сломана и стоит на ремонте, деталей для ремонта нет, а в месяц они получают 8-10 тысяч рублей.

Ранее в «Спецавтохозяйстве» произошла реорганизация. Предприятие поделили на две компании — «Спецавтохозяйство», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в городе, и «Томск САХ», функция которой — уборка города. В середине августа работники предприятия провели встречу с руководством, на которой пожаловались на низкие зарплаты и сказали, что готовы объявить забастовку. Тогда директор предприятия Евгений Якуба сказал, что «низкие зарплаты также обусловлены сбоями в программе»:





«Мы перешли на 1С бухгалтерию, которой пользуются бюджетники, в этой программе мало кто работал, в том числе и наши программисты. Поэтому мы упустили ряд доплат. Новые расчетные листы уже подготовлены. Я не ваш противник, я ваш союзник. Вам со мной приходится работать», — говорил Якуба.