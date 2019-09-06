«Готовьте лопаты»: «Томск САХ» вышел на митинг из-за низких зарплат и сломанной техники
Работники «Томск САХа» приняли участие в митинге, организованном КПРФ. Они рассказали, что большая часть техники по-прежнему сломана и стоит на ремонте, деталей для ремонта нет, а в месяц они получают 8-10 тысяч рублей.
Ранее в «Спецавтохозяйстве» произошла реорганизация. Предприятие поделили на две компании — «Спецавтохозяйство», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в городе, и «Томск САХ», функция которой — уборка города. В середине августа работники предприятия провели встречу с руководством, на которой пожаловались на низкие зарплаты и сказали, что готовы объявить забастовку. Тогда директор предприятия Евгений Якуба сказал, что «низкие зарплаты также обусловлены сбоями в программе»:
«Мы перешли на 1С бухгалтерию, которой пользуются бюджетники, в этой программе мало кто работал, в том числе и наши программисты. Поэтому мы упустили ряд доплат. Новые расчетные листы уже подготовлены. Я не ваш противник, я ваш союзник. Вам со мной приходится работать», — говорил Якуба.
К 6 сентября ситуация в «Томск САХе» не улучшилась. Работники предприятия говорят о том, что если кардинальных изменений не произойдет, то зимой они работать не смогут.
Председатель профсоюза работников САХ, водитель Алексей Ефимов:
Мы получаем в месяц по 8, по 10, кто 12 тысяч. Как собирать детей в школу, чем кормить — неизвестно. Мы думаем, что все-таки наш мэр Иван Кляйн обратит на проблему внимание и встретится с нами лично, а не будет присылать своих заместителей на переговоры.
Бригадир САХ Алексей Вдовин:
На носу зима: техника не готова, сломанная стоит. Работы нет. В общем, зима будет жаркой. Либо в теплые края уезжайте, либо готовьте лопаты.
Валерий Возлюбленных:
Если мы стоим на ремонте, то получаем в день 350 рублей. До реорганизации получали 740-800. Сейчас мы в час получаем 50 рублей, а раньше получали 86. Чувствуете разницу? Запчастей нет, колес нет, масла нет — ничего нет. По полгода стоим на ремонте. Приехал к нам заммэра Черноус, у него один костюм, наверное, тысяч 20 стоит. А у меня оклад 10 тысяч, вот как жить на эти деньги, когда я плачу еще кредит? Задаешь вопросы, они обещают, что к зиме, перед Новым годом, когда пройдут торги, то зарплата может повыситься. Но мне не нужно знать, что будет перед Новым годом, мне нужно понять, что будет сейчас, на что мне кормить семью, как дальше жить. Сейчас люди посторонние возят песок, а мы стоим. Нам он нужен, чтобы мы зимой могли посыпать дорогу, чтобы люди могли ездить. Но песок возит кто-то другой, я даже не знаю, привезли его они в полном объеме или нет.
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