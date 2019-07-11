Госстройнадзор оштрафовал томских застройщиков на 3,2 млн рублей
В первом полугодии 2019 года областной Госстройнадзор проверил 219 строящихся объектов, сообщает пресс-служба администрации Томской области. В результате проверок застройщиков-нарушителей оштрафовали на 3,27 млн рублей.
Сотрудники инспекции госстройнадзора нашли 87 административных правонарушений и выдали 55 предписаний об их устранении. Также было выписано 15 предостережений о нарушении проектной документации или градостроительного законодательства и 67 штрафов.
Среди наиболее частых нарушений: неисполнение предписаний, нарушение производственной технологии и эксплуатация капитальных объектов без разрешения.
Изменения в законодательстве направлены на снижение административных барьеров и повышение уровня комфортности ведения бизнеса, — прокомментировал начальник инспекции Андрей Пацуков. — Поэтому каждое третье рассмотрение дела об административном правонарушении было прекращено по малозначительности либо завершилось предупреждением без штрафа.
Андрей Пацуков добавил, что из 3, 27 млн штрафа в бюджет уже поступила 2,2 млн рублей.
В 2019 году власти региона планируют ввести в эксплуатацию 531 тысячу квадратных метров жилья. На это потребуется порядка 20 миллиардов рублей.
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