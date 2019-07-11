Госстройнадзор оштрафовал томских застройщиков на 3,2 млн рублей

В первом полугодии 2019 года областной Госстройнадзор проверил 219 строящихся объектов, сообщает пресс-служба администрации Томской области. В результате проверок застройщиков-нарушителей оштрафовали на 3,27 млн рублей.

Сотрудники инспекции госстройнадзора нашли 87 административных правонарушений и выдали 55 предписаний об их устранении. Также было выписано 15 предостережений о нарушении проектной документации или градостроительного законодательства и 67 штрафов.





Среди наиболее частых нарушений: неисполнение предписаний, нарушение производственной технологии и эксплуатация капитальных объектов без разрешения.