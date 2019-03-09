Добрые новости
09 марта,
2019
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Новости

Госпитализированный после пожара в томской деревне мужчина погиб. СК начал проверку

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Мужчина, пострадавший при вчерашнем пожаре в деревне Торбеево Первомайского района Томской области, скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщает региональный Следком. Годовалый ребенок и 26-летняя женщина, которые также отравились продуктами горения, остаются в больнице. По факту госпитализации пострадавших в СК начали проводить проверку.


«В настоящее время следователи Асиновского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — передают в следственном управлении СК.


Напомним, что вечером 8 марта в четырехквартирном брусовом жилом доме в Торбеево сгорела веранда одной из квартир, обгорела деревянная обрешетка крыши, стены внутри помещения закоптились, трое пострадали. Пожар ликвидировали за час, к 18:07.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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