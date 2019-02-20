Госдума запретила российским военным иметь смартфоны и вести соцсети

В третьем, окончательном чтении, Госдума приняла законопроект, запрещающий военнослужащим иметь смартфоны, общаться с журналистами и пользоваться соцсетями. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.





Речь в документе идет не только о смартфонах, но и других гаджетах, где «могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».





Кроме того, военнослужащих ограничили в праве иметь аккаунты в социальных сетях. Военным нельзя будет выкладывать в интернет любую информацию, которая может указать на местонахождение и службу в Вооруженных силах, информацию о сослуживцах и членах семей.





Законодатели объясняют принятие закона повышенным интересом к российским военным со стороны спецслужб «отдельных государств, террористических и экстремистских организаций».





Добавим, в феврале 2018 Минобороны заявлял о планах запретить солдатам пользоваться в личных целях мобильными телефонами с камерами и спутниковыми средствами навигации. Тогда Генштаб утвердил список разрешенных к использованию кнопочных телефонов.





Руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев прокомментировал ТВ2 принятие данного закона так:







«Российские депутаты в очередной раз показали насколько хорошо они знакомы с российским законодательством (незнакомы) и приняли закон о масле масленом. Любая информация, так или иначе относящейся к военной службе, является государственной тайной. Военнослужащий является лицом, которому эта государственная тайна вверена ввиду его службы, он обязан хранить эту тайну. За разглашение этой тайны военнослужащим предусмотрена статья в уголовном кодексе. И было много случаев, когда возбуждались уголовные дела даже за то, что человек указал в резюме что служил в такой-то воинской части.







Данную позицию дополнительно подтвердили нам официальные лица Минобороны России, которые представляли интересы Президента России в Верховном суде по нашему иску против Путина. Представители тогда прямо сказали нам, что абсолютно любая информация даже косвенно связанная с воинской службой, например о самочувствии солдата, является государственной тайной и не подлежит разглашению. Таким образом, российские депутаты запретили то, что и так уже много-много лет запрещено».

