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21 ноября,
2019
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Новости

Госдума приняла закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» любых людей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли закон, который позволяет признавать «иностранными агентами» физических лиц, сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

Госдума приняла закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» любых людей
Фото: Госдума РФ

Согласно поправкам, граждан России можно приравнять к «иностранным агентам», если они распространяют материалы СМИ — «иностранных агентов» и участвуют в их создании. Другая причина — получение денег или имущества от зарубежных источников либо от российских юридических лиц, которые финансируются иностранцами.


Также предусматривается, что СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет иноСМИ-иноагент. 

Такая же ссылка должна использоваться и при цитировании. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован.


Минюст России предлагается наделить полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.


Глава профильного комитета по информации Леонид Левин заявил, что блогерам и пользователям соцсетей нечего опасаться: статус «иностранного агента» будут выдавать по согласованию два ведомства — Минюст и МИД. Это, по мнению Левина, «является механизмом, защищающим от необоснованных решений». Он также подчеркнул, что по законопроекту человек «может быть признан» «иностранным агентом», но это не означает обязательного получения такого статуса. Как будут решать, кто может и кто не может получать статус, Левин не уточнил.


«За» проголосовали 311 человек, «против» — ноль, четыре человека воздержались. 

Госдума приняла закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» любых людей
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