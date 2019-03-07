Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете

Депутаты также одобрили закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, и приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете. За документ проголосовали 327 депутатов, против — 40, один воздержался.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей. За документ проголосовали 322 депутата, 78 выступили против.

Теперь за распространение фейковой информации предусмотрен штраф от 30 до 100 тыс. рублей (вместо 3000 и 5000 рублей ранее) и конфискация оборудования, с помощью которого произошло нарушение закона. Для должностных лиц эта сумма составит от 60 до 200 тыс. рублей (ранее от 30 до 50 тыс. рублей), для юридических — от 200 до 500 тыс. рублей (от 400 тыс. до 1 млн рублей ранее).





Помимо этого, появились еще два возможных правонарушения с максимальными штрафами до 1,5 млн рублей: создание помех функционированию любых организаций или предприятий и причинение вреда здоровью кого‑либо, а также провоцирование массовых беспорядков.





За оскорбление общества и государственных символов штраф составляет 30–100 тыс. рублей (вместо 1000–5000 рублей). За повторное нарушение — от 100 до 200 тыс. рублей, если оно происходило больше двух раз — до 300 тыс. или арест на 15 суток.





Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30-100 тысяч рублей, за вторую — штраф 100–200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200–300 тысяч рублей или арест.





Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалить такую информацию в течение суток, в противном случае они будут заблокированы.