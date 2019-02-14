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14 февраля,
2019
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. За документ проголосовали 334 депутата, против — 47. Трансляция заседания идет на сайте Думы.


Глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин в своем выступлении отметил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению.


Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме «Единой России».


В числе прочих за законопроет проголосовала и депутат от Томской области Татьяна Соломатина.


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