Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. За документ проголосовали 334 депутата, против — 47. Трансляция заседания идет на сайте Думы.





Глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин в своем выступлении отметил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению.





Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме «Единой России».







В числе прочих за законопроет проголосовала и депутат от Томской области Татьяна Соломатина.







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