Госдума поддержала возврат пива на стадионы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей, сообщает РБК.

Законопроект разрешает продажу пива на футбольных матчах организациями и индивидуальными предпринимателями при условии, что они заключат договор с организатором мероприятия. Предполагается, что средства, вырученные с продажи пива на стадионах, будут направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.





Ранее сообщалось, что весной во втором и третьем чтении к законопроекту о возвращении пива на стадионы могут быть приняты поправки, которые подразумевают снятие запрета на продажу пива на соревнованиях по другим видам спорта.





С инициативой вернуть продажу пива на футбольные стадионы летом выступили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Позднее законопроект поддержало правительство России, а также комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и комитет Госдумы по экономической политике.





Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах был введен в 2005 году. Во время чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, которые проходили в России, запрет на продажу пива во время футбольных матчей временно снимался.

