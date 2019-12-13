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13 декабря,
2019
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Госдума поддержала возврат пива на стадионы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей, сообщает РБК.

Госдума поддержала возврат пива на стадионы

Законопроект разрешает продажу пива на футбольных матчах организациями и индивидуальными предпринимателями при условии, что они заключат договор с организатором мероприятия. Предполагается, что средства, вырученные с продажи пива на стадионах, будут направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.


Ранее сообщалось, что весной во втором и третьем чтении к законопроекту о возвращении пива на стадионы могут быть приняты поправки, которые подразумевают снятие запрета на продажу пива на соревнованиях по другим видам спорта.


С инициативой вернуть продажу пива на футбольные стадионы летом выступили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Позднее законопроект поддержало правительство России, а также комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и комитет Госдумы по экономической политике.


Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах был введен в 2005 году. Во время чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, которые проходили в России, запрет на продажу пива во время футбольных матчей временно снимался.

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