Госдума планирует реорганизовать систему вытрезвителей

Законопроект определит перечень полномочий органов власти по организации «помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей. Об этом говорится на сайте Госдумы .

Кроме того, в документе будет предоставлена возможность создания специальных учреждений для таких людей на основании государственно-частного партнерства.





Еще один законопроект должен внести изменения в закон «О полиции», наделяя полицейских правом доставлять граждан в вытрезвители, даже если они не нуждались в медицинской помощи.





«Упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. По данным МВД России, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 год выросло на 34,9 % (в 2018 году — 326 269, что составляет 35 % от общего числа лиц, совершивших преступления). Одновременно возросло число преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии, в связи с алкогольным опьянением», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Соавтор проекта депутат Александр Хинштейн отмечает, что в некоторых регионах страны есть вытрезвители, но «процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку». Так, в Томске пункт, куда доставляли нетрезвых граждан, в последние годы был организован при Томском областном наркологическом диспансере.





Кроме того, поправки были внесены в закон «О полиции», так как до этого полицейские имели право доставлять пьяных только в медицинские организации. В результате в тех регионах, где такие учреждения находились не на базе медицинских организаций, полицейские не могли задерживать людей, находящихся в нетрезвом состоянии, если они не нуждались в медицинской помощи. Закон, если его примут, устранит это противоречие, отмечают авторы законопроекта.





Теперь полицейские вновь смогут на основании письменных жалоб от других людей доставлять в вытрезвители пьяных. Но только если есть основания полагать, что те могут причинить кому-то вред или нанести ущерб имуществу. Также закон позволит полицейским направлять нетрезвых граждан на медицинское освидетельствование, если это необходимо для подтверждения или опровержения преступления.





Добавим, что законопроект был разработан сенаторами в марте этого года. В Министерстве финансов уже отметили, что возвращение вытрезвителей повлечет за собой дополнительные расходы и увеличит нагрузку на полицию.





Напомним, что вытрезвители в России были до 2011 года. После этого их решили перевести в сферу здравоохранения. Это произошло после трагического случая в томском вытрезвителе в январе 2010 года. Тогда полицейские доставили в вытрезвитель томского журналиста Константина Попова. И там ему, находящемуся в беспомощном состоянии, нанесли травмы, несовместимые с жизнью. 20 января журналист умер, не приходя в сознание. Следствие установило, что в вытрезвителе Константину Попову причинили «проникающую рану с разрывом внутренних органов» металлическим карнизом.



В совершении преступления сознался 26-летний сотрудник медвытрезвителя Алексей Митаев. Психиатрическая экспертиза признала Митаева вменяемым, он был уволен из милиции и арестован. В феврале 2011 года суд приговорил экс-милиционера к 12 годам в колонии строгого режима.





После происшествия с Константином Поповым глава управления Виктор Гречман был отправлен в отставку.