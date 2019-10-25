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25 октября,
2019
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Депутата, представляющего Томскую область, привлекут к ответственности

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Единой России» Николая Герасименко для привлечения его к административной ответственности из-за аварии, сообщает агентство «Москва». 

Депутата, представляющего Томскую область, привлекут к ответственности

В июне Николай Герасименко попал в ДТП. Как утверждает УМВД, он сбил 32-летнего мотоциклиста, когда перестраивался в другой ряд, и якобы покинул место аварии. По словам Герасименко, пострадавший сам в него врезался, а место происшествия он не покидал. 


Депутат подчеркнул, что значительных травм у пострадавшего не было.


Было открыто дело об административном правонарушении. Герасименко может грозить штраф в размере от десяти тысяч до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.


Снятие депутатской неприкосновенности не влечет за собой автоматического лишения мандата.


Николай Герасименко в Госдуме представляет Республику Алтай и Алтайский край, Кемеровскую и Томскую области. Он закончил Алтайский государственный медицинский институт, доктор медицинских наук. В Госдуме входит в комитет по охране здоровья. 

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