Город профессий Milkburg откроется в День молочка

В воскресенье, 2 июня, в 13 часов, на площади Ново-Соборная пройдет городской праздник «День молочка».
На центральной площадке откроется город профессий Milkburg. Маленькие томичи перевоплотятся в лаборантов, мерчендайзеров, технологов производства, инженеров и так далее. Волонтеры в игровой форме расскажут детям об особенностях работы на молочном заводе. Параллельно будет развернута бесплатная дегустация йогуртов от компании «Деревенское молочко». На центральной сцене пройдет конкурсная программа, в ходе которой будут разыграны наборы молочной продукции от известного томского производителя.
В финале праздника представители компании «Деревенское молочко» разыграют 50 тысяч рублей в рамках акции «Деньги на мечту».
Для справки:
Завод «Деревенское молочко» является самым крупным и современным производством Томской области и Сибири. Продукция «Деревенского молочка» сегодня занимает около 60% рынка Томской области. Проектная мощность предприятия — 180 тонн молока-сырья в сутки, объем выпуска готовой продукции сегодня около 140 тонн в сутки.
Основной принцип организации работы предприятия: «От буренки до стола». Весь производственный цикл молочной продукции происходит в рамках компании, по замкнутой цепи: от содержания коров до производства молочной продукции и её реализации. На заводе используется свежее молоко-сырье из надежных крестьянских хозяйств. Это гарантирует высокое качество выпускаемых продуктов. Под брендом «Деревенское молочко» производятся: молоко, сметана, творог, масло, био-йогурты, ряженка, молодые сыры и прочая натуральная молочная продукция.