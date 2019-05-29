Город профессий Milkburg откроется в День молочка

В воскресенье, 2 июня, в 13 часов, на площади Ново-Соборная пройдет городской праздник «День молочка».







На центральной площадке откроется город профессий Milkburg. Маленькие томичи перевоплотятся в лаборантов, мерчендайзеров, технологов производства, инженеров и так далее. Волонтеры в игровой форме расскажут детям об особенностях работы на молочном заводе. Параллельно будет развернута бесплатная дегустация йогуртов от компании «Деревенское молочко». На центральной сцене пройдет конкурсная программа, в ходе которой будут разыграны наборы молочной продукции от известного томского производителя.







В финале праздника представители компании «Деревенское молочко» разыграют 50 тысяч рублей в рамках акции «Деньги на мечту».

