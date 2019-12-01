«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске

Люди считают, что их не услышали, — рассказала ТВ2 организатор пикета Юлия Трифонова. — Люди разочарованы абсолютным игнорированием их просьб со стороны власти. Итоги этого месяца получились безрадостными для томичей, которым важна была качественная переработка их отходов. Компанию «Планета без мусора» вынудили уйти, в компанию «Чистый мир» пришла проверка из прокуратуры. Притом приступать к проверке САХа по жалобе общественников в прокуратуре не спешат, хотя нарушений много. Чиновники собираются поставить сетки «Чистого мира» в образовательные учреждения, что еще больше заставляет нас негодовать —сетки для раздельного сбора отходов нужны сейчас в первую очередь простым жителям, а не детсадам.