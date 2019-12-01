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01 декабря,
2019
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Новости

«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Больше 40 томичей вышли на пикет в поддержку частной компании «Чистый мир», которая занимается раздельным сбором мусора. Пикет прошел перед площадкой ДК «Авангард». 

«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
Фото: Марат Хамматов

В конце октября САХ вывез сетки для раздельного сбора мусора компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора», по мнению регионального оператора, их деятельность нарушала законодательство. Взамен было установлено 300 контейнеров. Петицию, запущенную на сайте change.org, подписали больше двух с половиной тысяч человек. 10 ноября сбор подписей проходил и на пикете, который, по мнению организаторов, проигнорировали местные власти. 

«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
Фото: Марат Хамматов

Люди считают, что их не услышали, — рассказала ТВ2 организатор пикета Юлия Трифонова. — Люди разочарованы абсолютным игнорированием их просьб со стороны власти. Итоги этого месяца получились безрадостными для томичей, которым важна была качественная переработка их отходов. Компанию «Планета без мусора» вынудили уйти, в компанию «Чистый мир» пришла проверка из прокуратуры. Притом приступать к проверке САХа по жалобе общественников в прокуратуре не спешат, хотя нарушений много. Чиновники собираются поставить сетки «Чистого мира» в образовательные учреждения, что еще больше заставляет нас негодовать —сетки для раздельного сбора отходов нужны сейчас в первую очередь простым жителям, а не детсадам.

«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
Фото: Марат Хамматов
«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
«Город превращен в свалку»: пикет за раздельный сбор мусора прошел в Томске
Фото: Марат Хамматов
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