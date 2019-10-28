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Гололед и мокрый снег с дождем ждут томичей в понедельник, 28 октября
3 часа назад
Синоптики предупреждают томичей об ухудшении погоды в понедельник, 28 октября, сообщает пресс-служба мэрии. В городе ожидаются дождь с мокрым снегом, гололед и порывистый ветер.
Днем 28 октября и ночью 29 октября по Томску и области ожидается облачная погода с прояснениями, осадки преимущественно в виде дождя, по северу с мокрым снегом, местами гололедные явления, усиление ветра местами до 15-20 м/с, шквалистые порывы 25-27 м/с, - говорится в сообщении. - Температура воздуха в Томске ночью -2...-4°С, днем 0...-2°С.
Томичам советуют соблюдать осторожность при переходе дороги, отказаться от дальних поездок и соблюдать правила личной безопасности.
Ранее ТВ2 сообщало, что, по прогнозам синоптиков, снег в Томской области ляжет к 28 октября.
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