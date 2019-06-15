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15 июня,
2019
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Новости

Голландские архитекторы спроектировали микрорайон в Томске

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Голландские специалисты презентовали на Архитектурном форуме в Томске проект нового микрорайона, сообщает обладминистрация региона.​ 


Архитектурное бюро LEVS (Амстердам) представило проект нового жилого микрорайона, который планируется возвести на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сибирской в Томске. Презентация проекта состоялась на круглом столе фестиваля «Зодчество в Сибири», который проходит в эти дни в рамках томского Архитектурного форума.


«Проект, который представили нам голландские коллеги — это современная европейская архитектура, новая для Томска, — прокомментировал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Областному центру нужны и современные, и классические районы. Это позитивное для Томска направление развития, мы будем продолжать его и с европейскими, и с отечественными архитекторами».

 

По сообщению обладминистрации, в микрорайоне планируется построить 950 квартир. Высота домов будет варьироваться от 6 до 22 этажей. На выбор жильцов предложат 50 типов квартир: от одно- до четырехкомнатных, в том числе двухэтажные. Площадь жилых помещений составит 60 тыс. кв. метров. Первые этажи планируется отдать под кафе и магазины. Заказчиком проекта выступает холдинг «ТДСК».


Руководитель проекта Адриан Моут сказал, что за основу проекта взята классическая для Европы модель, когда дворовая часть микрорайона является закрытой, а внешняя «открыта городу». Новый микрорайон с одной стороны ограничен пересечением двух активных магистралей, с другой — рекой Ушайкой.


Ландшафтный дизайн микрорайона разрабатывало бюро S&P Architektura Krajobrazu (Польша). Его директор Мирослав Штука считает, что до начала строительства целесообразно разбить на набережной городской пляж.

Голландские архитекторы спроектировали микрорайон в Томске
Фото: администрация Томской области
Голландские архитекторы спроектировали микрорайон в Томске
Фото: администрация Томской области
Голландские архитекторы спроектировали микрорайон в Томске
Фото: администрация Томской области
Голландские архитекторы спроектировали микрорайон в Томске
Фото: администрация Томской области
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