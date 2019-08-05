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05 августа,
2019
Новости

Главврачи томских больниц проведут «Открытый прием» в понедельник

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

Очередной «Открытый прием» в медорганизациях состоится 5 августа в Томске с 17 до 19 часов. Об этом сообщает телеграм-канал Область здоровья. Пациенты смогут задать вопросы главврачам и внести свои предложения по организации медпомощи. 


Региональный проект «Открытый прием» работает с сентября 2016 года. За это время в таком формате состоялось 17 встреч медиков с пациентами, в том числе четыре в 2019 году. Участие в них приняли 1112 жителей Томской области. Помимо «Открытого приема», главные врачи проводят еженедельные встречи с пациентами, информация о них находится на сайтах медорганизаций и в приемных главврачей.

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