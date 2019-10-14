Главврача, который потратил 12 млн на ремонт больницы, обвиняют в нецелевой трате денег
Главного врача одной из районных больниц Томской области обвиняют в нецелевом расходовании 12 миллионов рублей. По данным ТВ2, фигурантом уголовного дела является бывший главный врач Молчановской районной больницы.
Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. По версии следствия, обвиняемый с 2013 по 2016 год потратил более 12 миллионов рублей на капитальный и текущий ремонт больницы и ее отделений. Также ему предъявлено обвинение в присвоении имущества с использованием служебного положения в крупном размере. По версии следствия, он, помимо поста руководителя больницы, занимал пост врача-статиста в течение двух лет, хотя не исполнял обязанности. Сумма хищения составила более 270 тысяч рублей.
«В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Отметим, что в Молчановской районной больнице действительно проводился ремонт. После его завершения в больнице появилось современное диагностическое и лечебное оборудование, среди которого хирургическая стойка, предоставляющая возможность выполнять лапароскопические операции.
Кроме того, была переформатирована регистратура. Ее оснастили системой электронной очереди — в терминале на входе пациент получает талон и проходит в удобную зону ожидания, а затем, по голосовому приглашению системы, — в один из секторов обслуживания, где общается с регистратором, сидя за столом один на один. Теперь в регистратуре можно не только записаться на прием, но и вызвать врача на дом, а также получить консультации и медицинские справки.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в Молчановской больнице. Август 2019 года
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