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14 октября,
2019
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Новости

Главврача, который потратил 12 млн на ремонт больницы, обвиняют в нецелевой трате денег

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Главного врача одной из районных больниц Томской области обвиняют в нецелевом расходовании 12 миллионов рублей. По данным ТВ2, фигурантом уголовного дела является бывший главный врач Молчановской районной больницы.

Молчановская районная больница
Молчановская районная больница
Фото: департамент здравоохранения Томской области

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. По версии следствия, обвиняемый с 2013 по 2016 год потратил более 12 миллионов рублей на капитальный и текущий ремонт больницы и ее отделений. Также ему предъявлено обвинение в присвоении имущества с использованием служебного положения в крупном размере. По версии следствия, он, помимо поста руководителя больницы, занимал пост врача-статиста в течение двух лет, хотя не исполнял обязанности. Сумма хищения составила более 270 тысяч рублей.


«В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.


Отметим, что в Молчановской районной больнице действительно проводился ремонт. После его завершения в больнице появилось современное диагностическое и лечебное оборудование, среди которого хирургическая стойка, предоставляющая возможность выполнять лапароскопические операции.


Кроме того, была переформатирована регистратура. Ее оснастили системой электронной очереди — в терминале на входе пациент получает талон и проходит в удобную зону ожидания, а затем, по голосовому приглашению системы, — в один из секторов обслуживания, где общается с регистратором, сидя за столом один на один. Теперь в регистратуре можно не только записаться на прием, но и вызвать врача на дом, а также получить консультации и медицинские справки.

Главврача, который потратил 12 млн на ремонт больницы, обвиняют в нецелевой трате денег
Главврача, который потратил 12 млн на ремонт больницы, обвиняют в нецелевой трате денег
Главврача, который потратил 12 млн на ремонт больницы, обвиняют в нецелевой трате денег

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в Молчановской больнице. Август 2019 года

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