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03 февраля,
2019
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Главу томского управления Россельхознадзора подозревают в превышении полномочий

ТВ2
ТВ2
15 часов назад

Управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий со стороны главы регионального управления Россельхознадзора, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» информированный источник.

Главу томского управления Россельхознадзора подозревают в превышении полномочий

«По предварительным данным, руководитель регионального управления Россельхознадзора закрыл глаза на нарушения со стороны одного из предприятий региона», — сказал собеседник агентства.


По его данным, чиновнику инкриминируют ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), решается вопрос об избрании меры пресечения.


По данным официального сайта управления Россельхознадзора по Томской области, им руководит Александр Ильин. Он занимает этот пост более 10 лет. За период работы отмечен множественными наградами: является обладателем почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», награжден медалью «XX лет МЧС России», нагрудным знаком «Почетный работник Россельхознадзора», юбилейной медалью «70 лет Томской области» и другими.

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