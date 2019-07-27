Главу новосибирского штаба Навального зарегистрировали кандидатом в мэры

Координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергея Бойко зарегистрировали кандидатом в мэры города. Об этом политик сообщил в своем Твиттере, приложив фотографию удостоверения кандидата.

Ранее Бойко рассказал, что при проверке его подписей городской избирком обнаружил 5,5 % ошибок при допустимой цифре брака в 10 %. В сумме «после всех проверок и вычеркиваний» политик собрал 6470 подписей — на 4 меньше максимально допустимого количества.



В ответ на вопрос, будет ли он менять старую команду мэра, если победит, Бойко ответил, что кадровые перестановки - первое, что нужно сделать в мэрии.





«Надо сократить средний управленческий персонал, куча каких-то комитетов, отделов, департаментов, половины из которых даже нет в федеральном законе о муниципальном управлении, непонятно, чем они вообще занимаются», — заявил Бойко в своем прямом эфире.





Документы на выдвижение подали 19 человек. Новосибирский избирком уже зарегистрировал 11 из них. Действующий мэр города, член КПРФ Анатолий Локоть, возглавляющий Новосибирск с 2014 года, пойдет на выборы от своей партии.





Выборы пройдут 8 сентября 2019 года в Единый день голосования.





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