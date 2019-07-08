Главу департамента природных ресурсов уволили из-за срыва мусорной реформы

Сегодня, 8 июля, губернатор освободил от должности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура. Решение связано со срывом реализации мусорной реформы в регионе.

«Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я не принимаю. Полностью разделяю возмущение томичей, особенно – жителей Октябрьского района, многие из которых пострадали в результате недоработки чиновников. Виновные в срыве реформы должны быть наказаны, но главное – в кратчайшие сроки должна быть создана система вывоза отходов, разработана «дорожная карта» с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов», — приводит обладминистрация слова Жвачкина.





Обязанности главы департамента временно будет исполнять Максим Кривов. Роман Мазур проработал в должности менее года.





Также глава региона поручил мэру Томска лично возглавить работу штаба по исправлению ситуации, мэр будет собирать его в ежедневном режиме с участием замгубернатора по территориальному развитию Анатолия Рожкова.



Отметим, 1 июля в Томске и Томском районе начал работать новый региональный оператор по вывозу мусора — «Спецавтохозяйство». В качестве субподрячика с организацией сотрудничает «АБФ-Логистик». Вместе с началом мусорной реформы один из самых крупных предыдущих операторов - «Сорнет» - перевернул мусорные баки во дворах жилых домов. САХ не установил в срок мусорные баки, поэтому мусор скапливался во дворах, компания не успевала его вывозить. С начала июля на горячую линию мэрии поступило около 1798 сообщений о плохой уборке мусора. В связи с этим 6 июля мэр провел объезд, по итогам которого извинился перед жителями города и поручил ликвидировать все свалки в течение трех ближайших дней.