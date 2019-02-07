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07 февраля,
2019
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Новости

Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу. Фото

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Кировский районный суд 7 февраля выбрал меру пресечения для главы департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд заключил Малькевича под стражу на два месяца.

Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу. Фото
Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу. Фото
Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу. Фото
Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу. Фото
Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу. Фото

Ранее сообщалось, что глава областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника. Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей


В августе 2018 года Томское управление ФАС после проверок транспортной прокуратуры возбудило на департамент лесного хозяйства дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, чиновники департамента лесного хозяйства безосновательно ввели режим ЧС, благодаря чему смогли заключить три контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой «Региональная транспортная компания», минуя процедуру торгов. 


Накануне УФАС возбудило еще одно дело. Томские антимонопольщики подозревают департамент лесного хозяйства в ограничении конкуренции на торгах по аренде участков для лесозаготовки. Победителем данных торгов стала китайская компания «Цзинье», которую жители области обвиняли в том, что она взяла в аренду лес за «16 рублей за гектар в месяц».

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