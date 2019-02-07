Главу департамента лесного хозяйства Томской области заключили под стражу. Фото

Кировский районный суд 7 февраля выбрал меру пресечения для главы департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд заключил Малькевича под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что глава областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника. Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей







В августе 2018 года Томское управление ФАС после проверок транспортной прокуратуры возбудило на департамент лесного хозяйства дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, чиновники департамента лесного хозяйства безосновательно ввели режим ЧС, благодаря чему смогли заключить три контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой «Региональная транспортная компания», минуя процедуру торгов.





Накануне УФАС возбудило еще одно дело. Томские антимонопольщики подозревают департамент лесного хозяйства в ограничении конкуренции на торгах по аренде участков для лесозаготовки. Победителем данных торгов стала китайская компания «Цзинье», которую жители области обвиняли в том, что она взяла в аренду лес за «16 рублей за гектар в месяц».

