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09 июля,
2019
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Главный тренер томского «СКАТа» получил высшую спортивную награду

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Главного тренера томского клуба подводного плавания «СКАТ» Петра Тимченко почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Это высшая ведомственная награда в спортивной сфере, сообщает пресс-служба ТГУ.

Петр Тимченко
Петр Тимченко
Фото: пресс-служба ТГУ

Петр Викторович Тимченко стал главным тренером клуба СКАТ в 1995 году, и с тех пор именно он отвечает за качество подготовки и результативность воспитанников клуба, – цитирует пресс-служба вуза проректора по социальным вопросам Сергея Кулижского. — Сам клуб – это одна из визитных карточек ТГУ, спортсмены клуба завоевывали призовые места практически на всех чемпионатах мира, Европы и Всемирных Играх. Награждение почетным знаком – это признание успешности работы Петра Викторовича на его тренерском посту.

Петр Тимченко — заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР и чемпион РСФСР по подводному спорту. Тренирует спортсменов клуба «СКАТ» с 1983 года. Сегодня, восьмого июля, ему исполнилось 60 лет.


За 55 лет работы шесть воспитанников Петра Тимченко стали заслуженными мастерами спорта России, а 15 — мастерами спорта международного класса. Под руководством Петра Тимченко команда «СКАТ» четыре раза выигрывала Кубок России и семь раз — клубные европейского уровня.


Спортивный клуб аквалангистов Томска («СКАТ») создали трое студентов в 1959 году. Все эти годы президентом клуба является Валерий Жданов. 

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