Главный тренер ФК «Томь»: Ситуация с долгами не улучшилась

Футбольный клуб «Томь» по-прежнему находится в сложной финансовой ситуации. Зарплата игрокам и сотрудникам клуба задерживается, но коллектив был готов к этому, заявил главный тренер клуба Василий Баскаков на послематчевой пресс-конференции.

«У нас не улучшилась ситуация. Как она была в прошлом году с долгами, так она и есть. Просто мы об этом не говорим, закончим зимний период – там и посмотрим куда нам дальше двигаться», — приводятся на сайте клуба слова главного тренера.







Баскаков отметил, что из-за проблем с финансированием и запретом на регистрацию, у команды не хватает игроков.







«Нам не то, что усиление нужно, у нас просто не хватает народу. Сказали, что еще нужно год потерпеть, чтобы закрыть все долги. Никто же не хочет менять клуб и лигу. Думаю, что на следующий год выйдем из этого пике: закроем все долги и пойдет уже другая история. Пока играем молодыми: они играют, как играют», — резюмировал тренер.







В настоящее время «Томь» занимает седьмое место в турнирной таблице. До зимнего перерыва команде осталось сыграть четыре игры.







Напомним, с финансовыми трудностями «Томь» столкнулась в 2016 году, когда компания «Роснефть» отказалась быть постоянным спонсором, а клуб прошел в Премьер-Лигу, что повлекло увеличение расходов. По словам губернатора и президента клуба Сергея Жвачкина, долг составил 680 млн рублей. Свыше 400 млн из этого долга уже выплачено.







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