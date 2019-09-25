Главный собор Новосибирска могут закрыть из-за нарушений пожарной безопасности

На Вознесенский кафедральный собор Новосибирска составили протокол о нарушении правил пожарной безопасности. Главному православному храму города, который уже получал многотысячные штрафы, грозит приостановка деятельности. Об этом сообщает Тайга.инфо.

«Поступил протокол об административном правонарушении в отношении Местной православной религиозной организации приход Вознесенского кафедрального собора Новосибирска, которая повторно привлекается по факту несоблюдения требований законодательства пожарной безопасности (ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ)», — сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда Новосибирска.





Протокол рассмотрит судья Татьяна Лыкова. Заседание еще не назначено, следует из карточки дела.

Максимальное наказание по данной статье для юридических лиц — штраф в 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.





Издание отмечает, что в 2018 году собор штрафовали за нарушение пожарной безопасности на 160 тыс. рублей, еще раньше — на 70 тыс., следует из предыдущего решения Железнодорожного райсуда. Здания храмового комплекса не были оборудованы пожарной сигнализацией, отсутствовали «сухотрубы с дренчерными оросителями» для внутреннего тушения куполов, не было молниезащиты, а в трапезной, в цокольном этаже, не было второго эвакуационного выхода.

