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25 сентября,
2019
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Главный собор Новосибирска могут закрыть из-за нарушений пожарной безопасности

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На Вознесенский кафедральный собор Новосибирска составили протокол о нарушении правил пожарной безопасности. Главному православному храму города, который уже получал многотысячные штрафы, грозит приостановка деятельности. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Главный собор Новосибирска могут закрыть из-за нарушений пожарной безопасности

«Поступил протокол об административном правонарушении в отношении Местной православной религиозной организации приход Вознесенского кафедрального собора Новосибирска, которая повторно привлекается по факту несоблюдения требований законодательства пожарной безопасности (ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ)», — сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда Новосибирска.


Протокол рассмотрит судья Татьяна Лыкова. Заседание еще не назначено, следует из карточки дела.

Максимальное наказание по данной статье для юридических лиц — штраф в 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.


Издание отмечает, что в 2018 году собор штрафовали за нарушение пожарной безопасности на 160 тыс. рублей, еще раньше — на 70 тыс., следует из предыдущего решения Железнодорожного райсуда. Здания храмового комплекса не были оборудованы пожарной сигнализацией, отсутствовали «сухотрубы с дренчерными оросителями» для внутреннего тушения куполов, не было молниезащиты, а в трапезной, в цокольном этаже, не было второго эвакуационного выхода.

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