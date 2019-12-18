Главный редактор и эксперты «РБ» определят лучших футболистов 2019 года вместе с The Guardian

Эксперты «Рейтинга Букмекеров» вошли в состав авторитетного жюри, определяющего рейтинг 100 лучших футболистов мира 2019 года по версии британской газеты The Guardian. В голосовании приняли участие 239 спортсменов, тренеров и журналистов со всего мира, включая пятерых членов команды «Рейтинга Букмекеров».

The Guardian публикует рейтинг 100 лучших футболистов мира ежегодно в декабре, начиная с 2012 года. Рейтинг традиционно публикуется постепенно: 17 декабря читатели узнают номера с 100-го по 71-й, 18 декабря — с 70-го по 41-й. 19 декабря станут известны номера с 40-го по 11-й, а 20 декабря мир узнает первую десятку лучших футболистов мира.





В состав жюри, опубликованном на сайте The Guardian, вошли главный редактор «Рейтинга Букмекеров» Андрей Бодров и три эксперта команды «РБ» — Артур Петросьян, Егор Титов и Александр Вишневский. Также Россию в составе жюри представят футбольные комментаторы Кирилл Дементьев и Владимир Стогниенко и журналист Олег Кошелев.





Украину в составе жюри представляет главный редактор украинской версии «Рейтинга Букмекеров» Сергей Деркач.





Не обошлось и без знаменитостей с мировым именем — в состав жюри вошли такие легенды, как бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти, экс-игрок сборной Бразилии Зико, а также экс-бомбардир сборной Болгарии Димитар Бербатов.





Каждый из экспертов сформировал свой рейтинг из 40 лучших футболистов. Игрок № 1 получал 40 баллов, № 2 — 39, и так далее. Игрок, занявший последнее место в списке эксперта, получал 1 балл. Чтобы попасть в рейтинг The Guardian, футболист должен был получить не менее пяти голосов.





С 2012 года четырежды лучшим футболистом мира по версии The Guardian признавался нападающий «Барселоны» Лионель Месси, дважды выигрывал Криштиану Роналду, а в прошлом году победил хорват Лука Модрич.