Главные новости недели: с 1 по 7 июля

Новости

Предлагаем вам главные новости прошедшей недели - с 1 по 7 июля.

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». По версии следствия, экс-игрок «Томи» Вячеслав Вишневский, руководивший реконструкцией бывших кондитерских цехов под магазины, дал взятку в размере семи миллионов рублей за сокрытие незаконных действий при реконструкции.



В Октябрьском районном суде начался процесс над томичом Сергеем Климовым. Его обвиняют в «организации деятельности экстремистской организации».



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Завершился длительный судебный процесс в отношении руководителя компании «Демос» Алексея Мальцева, сына экс-спикера областной Думы Бориса Мальцева. От действий «Демоса» пострадали сотни дольщиков. Проблемы многих не разрешились до сих пор. Решением суда уголовное дело в отношении руководителя компании было прекращено в связи с истечением срока давности по «нереабилитирующим основаниям». По этому случаю мы вспомнили, чем закончились в Томске судебные процессы против других застройщиков, и смотрим, что происходит с теми, кто сейчас под следствием или под судом.



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