Главные новости недели: с 1 по 7 июля
Предлагаем вам главные новости прошедшей недели - с 1 по 7 июля.
С июля в Томске началась реализация мусорной реформы. «Спецавтохозяйство» приступило к работе регионального оператора со 2 июля. Ранее компания «Сорнет», оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры, а затем забрала 1200 баков. В городе начался коллапс — во многих микрорайонах баков не хватало, а мусор не вывозился.
Мэрия отмечала, что до конца недели на улицах Томска установят минимум 300 баков. В настоящее время их установка завершена в Кировском и Советском районах. Осталось установить емкости по 23 адресам. В основном, это все Октябрьский район.
В Томске организована горячая линия по вопросам реализации мусорной реформы. Заммэра Вячеслав Черноус отмечал, что проблемы с вывозом мусора есть на 10 % контейнерных площадок. При этом заммэра отметил, что в Томске не хватает мусорных баков, а аукцион на их закупку не состоялся. Мэр города Иван Кляйн извинился перед томичами за ход реализации мусорной реформы и поручил в трехдневный срок убрать все свалки.
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Вынесен приговор экс-главе регионального МЧС Михаилу Бегуну. Суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей (трехкратном размере суммы взятки). Также Михаила Бегуна лишили звания генерал-майора и возможности занимать руководящие должности в течение трех лет.
В свою очередь, Михаил Бегун не признал свою вину. Его адвокаты настаивают на том, что данное дело сфабриковано и планируют обжаловать приговор.
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Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». По версии следствия, экс-игрок «Томи» Вячеслав Вишневский, руководивший реконструкцией бывших кондитерских цехов под магазины, дал взятку в размере семи миллионов рублей за сокрытие незаконных действий при реконструкции.
В Октябрьском районном суде начался процесс над томичом Сергеем Климовым. Его обвиняют в «организации деятельности экстремистской организации».
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Завершился длительный судебный процесс в отношении руководителя компании «Демос» Алексея Мальцева, сына экс-спикера областной Думы Бориса Мальцева. От действий «Демоса» пострадали сотни дольщиков. Проблемы многих не разрешились до сих пор. Решением суда уголовное дело в отношении руководителя компании было прекращено в связи с истечением срока давности по «нереабилитирующим основаниям». По этому случаю мы вспомнили, чем закончились в Томске судебные процессы против других застройщиков, и смотрим, что происходит с теми, кто сейчас под следствием или под судом.
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Год назад в окрестностях села Палочка две местные жительницы обнаружили массовые захоронения переселенцев.
Весной 1931 года с Алтая были выселены почти 8000 человек — крепких хозяйственников, крестьян. «Раскулаченных» на барже отправили на север Томской области. Высадили на берегу в глухой тайге. Без инструментов. Кто успел прихватить с собой топорик из дома — имел шанс выжить. Через два года в живых остались около 700 человек....
Сейчас жительницы Палочки хотят создать мемориальный комплекс в память о кулаках-лишенцах. Если у них все получится, то это будет первый подобный мемориальный комплекс в России
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