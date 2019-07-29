Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2

Новости

Жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Томичи пожаловались на качество оказания туристических услуг в регионе

10 человек обратились в региональный Роспотребнадзор с жалобами на оказание туристических услуг и их качество, сообщает ведомство. При этом пять человек воспользовались телефоном «горячей линии», три потребителя решили оформить свои обращения в письменном виде и две консультации были оказаны на личном приеме в рамках работы «общественной приемной».



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В масле из томского супермаркета нашли кишечную палочку

Сотрудники регионального Россельхознадзора во время внеплановой проверки супермаркета «Спар» в Томске обнаружили кишечную палочку в сливочном масле одного из производителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты взяли пробы сливочного масла «Экомилк» высшего сорта с массовой долей жира 82,5 %, которое изготовил ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», поставщиком продукции является ООО «Спар-Томск».

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Первый в Сибири центр изучения ГУЛАГа открылся в Томской области

Первый в Сибири центр изучения ГУЛАГа открылся в Томской области. Накануне глава департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк и директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Правда, пока планы центра неизвестны. Доподлинно не известно и то, как будет выстраиваться взаимодействие созданного центра с музеем «Следственная тюрьма НКВД».



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Пчелы массово гибнут в ряде районов Томской области

Пчелы массово гибнут в Томской области. Сообщения о смерти насекомых поступают из Зырянского, Томского, Шегарского и других районов.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту гибели пчел и использования контрафактной продукции и поддельных химикатов.

В 2017 году в Томской области уже фиксировали массовую гибель пчел. Тогда пчеловоды связывали ее с обработкой лесов от шелкопряда.

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Томских полицейских будут судить за выбивание признательных показаний

Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух полицейских. Сотрудники УМВД обвиняются в превышении полномочий и применении насилия.

Как сообщили в СУ СКР, инцидент произошел в апреле 2018 года. Полицейские отправились в поселок Белый Яр и требовали от местного жителя, чтобы тот признался в незаконной вырубке леса.



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В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»

В Томске на фестивале молодого искусства «Вокруг_4.0» местная арт-группа «Сну-Сну» представила публике перформанс «Последний смех без причины».

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Фото: Юлия Фаллер