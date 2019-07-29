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29 июля,
2019
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Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2

Петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров опубликована на сайте change.org.

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,5 млн га. В Красноярском крае горит около 927,3 тыс. га. При этом в зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находятся 104 пожара общей площадью 919,7 тыс. га. В Иркутской области огнем охвачено около 557,9 тыс. га, не тушат 100 пожаров площадью 533,6 тыс. га. Кроме того, сильные пожары начались в Бурятии и Забайкалье. 

На территории Томской области действующих пожаров нет, однако дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Густая дымка уже который день стоит над городом. Некоторые жители начали жаловаться на повышение давления, головную боль и затруднения при дыхании. Роспотребнадзор и областные власти подчеркивают, что повышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.


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Томичи пожаловались на качество оказания туристических услуг в регионе

Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2

10 человек обратились в региональный Роспотребнадзор с жалобами на оказание туристических услуг и их качество, сообщает ведомство. При этом пять человек воспользовались телефоном «горячей линии», три потребителя решили оформить свои обращения в письменном виде и две консультации были оказаны на личном приеме в рамках работы «общественной приемной».

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В масле из томского супермаркета нашли кишечную палочку

Сотрудники регионального Россельхознадзора во время внеплановой проверки супермаркета «Спар» в Томске обнаружили кишечную палочку в сливочном масле одного из производителей, сообщает пресс-служба ведомства.


Специалисты взяли пробы сливочного масла «Экомилк» высшего сорта с массовой долей жира 82,5 %, которое изготовил ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», поставщиком продукции является ООО «Спар-Томск».


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Первый в Сибири центр изучения ГУЛАГа открылся в Томской области

Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2

Первый в Сибири центр изучения ГУЛАГа открылся в Томской области. Накануне глава департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк и директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Правда, пока планы центра неизвестны. Доподлинно не известно и то, как будет выстраиваться взаимодействие созданного центра с музеем «Следственная тюрьма НКВД».

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Пчелы массово гибнут в ряде районов Томской области

Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2

Пчелы массово гибнут в Томской области. Сообщения о смерти насекомых поступают из Зырянского, Томского, Шегарского и других районов.


Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту гибели пчел и использования контрафактной продукции и поддельных химикатов.


В 2017 году в Томской области уже фиксировали массовую гибель пчел. Тогда пчеловоды связывали ее с обработкой лесов от шелкопряда.


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Томских полицейских будут судить за выбивание признательных показаний

Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух полицейских. Сотрудники УМВД обвиняются в превышении полномочий и применении насилия.


Как сообщили в СУ СКР, инцидент произошел в апреле 2018 года. Полицейские  отправились в поселок Белый Яр и требовали от местного жителя, чтобы тот признался в незаконной вырубке леса. 

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В Томске группа «Сну-сну» представила «Последний смех без причины»

В Томске на фестивале молодого искусства «Вокруг_4.0» местная арт-группа «Сну-Сну» представила публике перформанс «Последний смех без причины». 

Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2

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Томские экологи говорят о возможных последствиях пожара.

Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2

«Мы их боимся»: жители села Дзержинское протестуют против соседства с исправительным центром

Главные события с 22 по 28 июля по версии ТВ2
Фото: Юлия Фаллер

В селе Дзержинское Томской области живут «бок о бок» с осужденными — с января здесь действует исправительный центр. Дзержинцы с осужденными ходят в одни магазины, ездят на одном маршруте и лечатся в общей больнице. Сейчас положение дел вызывает у сельчан недовольство. Они написали заявление на имя начальника томских тюрем и собирают подписи против соседства с осужденными исправительного центра. 

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