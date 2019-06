Главные события с 10 по 16 июня по версии ТВ2

Участники тусуровского проекта ToSky запустили в космос автоматический стратостат с девятикилограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «семерке».





Научный паблик Futurism опубликовал информацию в социальных сетях о запуске картонной фигурки Рогозина:«To mock Elon Musk, Russia just launched a toy car into space» (Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос).​





Основатель компании Paypal, SpaceX и Tesla ответил в твиттере томским ученым:

«Don’t make me challenge you to a rap battle! (Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле)», — сказал Илон Маск.