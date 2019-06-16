Главные события с 10 по 16 июня по версии ТВ2

Новости

Представляем подборку главных новостей недели по версии ТВ2

В Томске водитель работал на маршрутке с неисправными тормозами

Фото: пресс-служба МВД

В ходе рейда сотрудники томской Госавтоинспекции нашли маршрутный автобус с неисправными тормозами, перевозивший пассажиров, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Сломанный автобус эвакуировали на спецстоянку. В отношении 54-летнего водителя неисправной маршрутки идет административное расследование. Штраф до восьми тысяч рублей грозит и сотруднику, выпустившему автобус на линию.

Ученые ТУСУРа запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина

Участники тусуровского проекта ToSky запустили в космос автоматический стратостат с девятикилограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «семерке».



Научный паблик Futurism опубликовал информацию в социальных сетях о запуске картонной фигурки Рогозина:«To mock Elon Musk, Russia just launched a toy car into space» (Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос).​



Основатель компании Paypal, SpaceX и Tesla ответил в твиттере томским ученым: «Don’t make me challenge you to a rap battle! (Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле)», — сказал Илон Маск.

МВД прекратило преследование журналиста Ивана Голунова

МВД решило прекратить уголовное преследование Ивана Голунова. Решение было принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз»



Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Спецкор изначально заявлял, что наркотики ему подбросили, а преследование объяснял журналистскими расследованиями, которые он вел в последнее время. Решением Никулинского суда 8 июня Голунов был помещен под домашний арест.

Журналисты разных изданий по всей стране, в том числе в Томске, выходили на пикеты в защиту своего коллеги, требуя освобождения и открытого следствия. В социальных сетях многие медийные лица страны прокомментировали ситуацию с задержанием спецкора. Профсоюз журналистов собирал подписи в интернете за освобождение Ивана Голунова.





Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке

Накануне дня памяти Святого Антония томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке. Торжественная церемония открытия закладного камня прошла на месте сгоревшего в 2017 году костела. Ожидается, что строительство часовни в селе Белосток Кривошеинского района Томской области будет завершено в этом году. Здание будет в два раза меньше оригинального храма, построят его из клееного бруса.





Обыски прошли в мэрии Томска. Возбуждено уголовное дело

Следователи на основании материалов ФСБ возбудили уголовное дело по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд.

«По предварительным данным, в 2019 году при рассмотрении в Арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу стороной ответчика были представлены в качестве доказательства сфальсифицированные документы. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в мэрии Томска и управлении Роспотребнадзора, выполняются иные следственные действия», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Я работаю на семи работах»

В Томске прошел массовый пикет работников образования и культуры за повышение окладной части зарплаты. Работники школ, детских садов и учреждений культуры города потребовали повысить окладную часть до 45% от всей зарплаты. Сейчас она не дотягивает и до 30%. Остальная часть оплаты труда — компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70%.

Учитель труда и физкультуры со стажем четыре года за две ставки получает в месяц со всеми стимулирующими 27 тысяч рублей.

— Как вы живете на эти деньги?

— Я выживаю. Мне приходится работать на семи работах, чтобы содержать семью, у меня двое детей. Встаю в пять, ложусь в час ночи. В итоге я зарабатываю 55 тысяч в месяц, – говорит учитель Дмитрий Макаров.

Истории недели

СМЕРТЬ КОПЕЙКИ

Центробанк перестал чеканить копейки. Как это связано с ростом цен, пользуются ли мелочью томичи и почему раньше были монеты в серебре, а сейчас невыгодно выпускать даже латунные и стальные?

Подробнее доступно по ссылке.