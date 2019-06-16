Главные события с 10 по 16 июня по версии ТВ2
Представляем подборку главных новостей недели по версии ТВ2
В Томске водитель работал на маршрутке с неисправными тормозами
В ходе рейда сотрудники томской Госавтоинспекции нашли маршрутный автобус с неисправными тормозами, перевозивший пассажиров, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Сломанный автобус эвакуировали на спецстоянку. В отношении 54-летнего водителя неисправной маршрутки идет административное расследование. Штраф до восьми тысяч рублей грозит и сотруднику, выпустившему автобус на линию.
Ученые ТУСУРа запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина
Участники тусуровского проекта ToSky запустили в космос автоматический стратостат с девятикилограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «семерке».
Научный паблик Futurism опубликовал информацию в социальных сетях о запуске картонной фигурки Рогозина:«To mock Elon Musk, Russia just launched a toy car into space» (Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос).
Основатель компании Paypal, SpaceX и Tesla ответил в твиттере томским ученым:
«Don’t make me challenge you to a rap battle! (Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле)», — сказал Илон Маск.
МВД прекратило преследование журналиста Ивана Голунова
МВД решило прекратить уголовное преследование Ивана Голунова. Решение было принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз»
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Спецкор изначально заявлял, что наркотики ему подбросили, а преследование объяснял журналистскими расследованиями, которые он вел в последнее время. Решением Никулинского суда 8 июня Голунов был помещен под домашний арест.
Журналисты разных изданий по всей стране, в том числе в Томске, выходили на пикеты в защиту своего коллеги, требуя освобождения и открытого следствия. В социальных сетях многие медийные лица страны прокомментировали ситуацию с задержанием спецкора. Профсоюз журналистов собирал подписи в интернете за освобождение Ивана Голунова.
Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке
Накануне дня памяти Святого Антония томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке. Торжественная церемония открытия закладного камня прошла на месте сгоревшего в 2017 году костела. Ожидается, что строительство часовни в селе Белосток Кривошеинского района Томской области будет завершено в этом году. Здание будет в два раза меньше оригинального храма, построят его из клееного бруса.
Обыски прошли в мэрии Томска. Возбуждено уголовное дело
Следователи на основании материалов ФСБ возбудили уголовное дело по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд.
«По предварительным данным, в 2019 году при рассмотрении в Арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу стороной ответчика были представлены в качестве доказательства сфальсифицированные документы. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в мэрии Томска и управлении Роспотребнадзора, выполняются иные следственные действия», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
«Я работаю на семи работах»
В Томске прошел массовый пикет работников образования и культуры за повышение окладной части зарплаты. Работники школ, детских садов и учреждений культуры города потребовали повысить окладную часть до 45% от всей зарплаты. Сейчас она не дотягивает и до 30%. Остальная часть оплаты труда — компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70%.
Учитель труда и физкультуры со стажем четыре года за две ставки получает в месяц со всеми стимулирующими 27 тысяч рублей.
— Как вы живете на эти деньги?
— Я выживаю. Мне приходится работать на семи работах, чтобы содержать семью, у меня двое детей. Встаю в пять, ложусь в час ночи. В итоге я зарабатываю 55 тысяч в месяц, – говорит учитель Дмитрий Макаров.
Истории недели
СМЕРТЬ КОПЕЙКИ
Центробанк перестал чеканить копейки. Как это связано с ростом цен, пользуются ли мелочью томичи и почему раньше были монеты в серебре, а сейчас невыгодно выпускать даже латунные и стальные?
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Дольщики «Демоса»: платить кооперативу или остаться без квартиры
Владимир Ушков — один из дольщиков «Демоса». В 2012 году он приобрел жилье по адресу переулок Нижний, 49, а в 2019-м получил иск на 300 тысяч рублей, которые требовал с него жилищно-строительный кооператив на достройку дома. Состоялся суд. Как итог: Владимир вышел из состава кооператива, а это значит, что квартиру в данном доме он не получит никогда.
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