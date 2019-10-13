Главные новости с 7 по 13 октября по версии ТВ2

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ТВ2 начинает краудфандинг

Мы начинаем краудфандинг. Наши читатели и зрители часто спрашивали: как можно поддержать ТВ2? Теперь такая возможность появилась.

Почему ТВ2 нужна поддержка?

Ежегодный бюджет ТВ2 (со штатным составом в 15 человек) — около 7,5 млн рублей. Это: зарплаты сотрудников, налоги, аренда помещения, бензин, командировочные расходы (съемочная группа ТВ2 по-прежнему периодически выезжает за пределы города). Рекламный рынок в Сети растет. И наши доходы от рекламы тоже понемногу растут. Рынок позволил бы собирать эти деньги, если бы ТВ2 не оставалось объектом давления со стороны властей. Мы отрезаны от каких бы то ни было бюджетных средств, а также от средств бизнеса с государственным участием. Периодически давят и на наших рекламодателей. Если тысяча друзей ТВ2 каждый месяц будет жертвовать по 300-400 рублей, мы и дальше сможем работать, если будет жертвовать по 500, сможем немного обновить технику, если же будет жертвовать по 1000 — сможем развиваться.

Зачем тебе поддерживать ТВ2?

Если ты живешь в Томске, не исключено, что завтра именно к нам ты обратишься за помощью, потому что другие просто не рискнут рассказать о твоей проблеме. Если ты не томич, то просто есть резон поддержать независимое СМИ, которых осталось не так много в нашей стране. А ТВ2 остается таким СМИ, в котором никто не редактирует редактора и никто не решает, кроме журналистов, что нужно рассказывать аудитории. Так было на протяжении четверти века существования телекомпании. Так и сейчас, когда ТВ2, лишенное властями эфира, работает только в Сети. Поддержать ТВ2 можно здесь.

«Правительство нас обманывает»: томские ученые вышли на пикет

7 октября ученые проводят пикеты по всей России. На 15-минутную акцию протеста сотрудники институтов Сибирского отделения РАН вышли во время своего обеда. Во флешмобе приняли участие около 100 человек. Главные требования — повысить зарплату и увеличить финансирование научных проектов.



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Жителям Советского района, пожаловавшимся на отсутствие тепла Путину, дали отопление

«ТомскРТС» подключила к теплу дома в районе будущего голландского микрорайона. Ранее жители Советского района написали письмо Путину с жалобой на то, что в их доме два месяца отсутствуют отопление и горячая вода.



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Китайская компания продавала зараженный томский лес

Российско-китайская компания «Хенда-Сибирь», работающая на территории Томской области, продала лес, зараженный черным еловым усачом и уссурийским полиграфом, сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора. Это карантинные вредные организмы, и лес, зараженный этими вредителями, не допускается для распространения в других регионах или странах.

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Экс-спикер томской Думы Чуприн предстанет перед судом по обвинению в обмане дольщиков

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о причинении ущерба дольщикам в размере более 90 миллионов рублей. По информации ТВ2, фигурантом дела является экс-спикер городской Думы Александр Чуприн.

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Петр Чубик по собственному желанию покидает пост ректора ТПУ

Минобрнауки удовлетворило просьбу Петра Чубика об увольнении его с поста руководителя ТПУ. Петр Чубик руководил Томским политехническом университетом на протяжении последних 11 лет.

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В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта

В Томске открылась первая профессиональная арена для киберспорта. В честь открытия организаторы провели встречу команд Томской области и Республики Алтай. Они соревновались в дисциплине «боевая арена»: сыграли в DOTA 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



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На месте закрывшегося томского завода построят ЖК за 1,5 млрд рублей

Компания «Вира» планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство комплекса жилой площадью 50 тыс. квадратных метров на месте закрывшегося Томского завода измерительной аппаратуры.

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Истории недели по версии ТВ2

«Профессорская квартира» для всех: новое место, где можно почувствовать Томск

Мимо этого дома на Кузнецова, 30 не проходит ни одна экскурсия по деревянному модерну Томска. Мимо этого дома не пройдут и поклонники Эдисона Денисова, потому что в нем вырос знаменитый композитор. Но вот попасть внутрь, и тем более в квартиры этого дома, до недавнего времени не было возможности. Даже у ближайших родственников нашего выдающегося земляка. Теперь же в доме знаменитого томского архитектора Викентия Оржешко открылся музей. Да не обычный музей с табличками «экспонаты руками не трогать», а профессорская квартира, в которой и на диванчике можно полежать, и чайку в гостиной за столиком с красной бархатной скатертью попить. Обувную ложку начала XX века можно использовать по назначению, впрочем, как и чайные.