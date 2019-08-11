Главные новости с 5 по 11 августа по версии ТВ2

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Склад с боеприпасами взорвался в Красноярском крае

Конь-символ ФК «Томь» больше не появится на матчах

Фото: Zenit Football Club

Об этом ТВ2 рассказала владелица коня по кличке Полковник Екатерина Рякина.

«У нас с руководством клуба есть некоторое недопонимание. Мне очень досадно, что так клуб относится к нашей традиции, которой уже около 15 лет. Очень большие долги у «Томи» перед нами. Несколько лет мы ездили на матчи просто за идею, без оплаты. Причем когда от бывшего руководителя клуба Руслана Киселева поступила просьба о том, что необходимо снизить расходы на лошадь, мы пошли на уступки», — рассказала Екатерина Рякина.

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Епархия объяснила видео, на котором священник якобы освятил пивной магазин

В соцсети ВКонтакте появилось видео с батюшкой, по мнению жителей Кировского района, освятившего пивной магазин на улице Усова. В комментариях тут же прокатилась волна возмущений.

В пресс-службе Томской епархии пояснили, что батюшка трудился на территории Томского завода светотехники и освящал его территорию. А вход в пивной магазин просто находится рядом с заводом.

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Очередь для участия в одиночных пикетах выстроилась в Томске у Камня скорби

На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»

На улице Потанина в Томске уже 20 лет никто не ремонтировал дорогу.



Жители устали жаловаться, в непогоду дорога обрастает грязью и ее размывают дожди. Люди даже на внедорожниках с трудом проезжают два километра улицы. Жалобы в мэрию заканчиваются очередными обещаниями со стороны власти.



По каким дорогам ездят томичи, смотрите в фоторепортаже ТВ2.

Истории недели по версии ТВ2

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