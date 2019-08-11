Главные новости с 5 по 11 августа по версии ТВ2
Склад с боеприпасами взорвался в Красноярском крае
5 августа в Красноярском крае в результате пожара в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, взорвались склады с боеприпасами, в которых размещался инженерно-саперный полк. В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находились 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.
Мэрия Ачинска объявила о частичной эвакуации города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезли жителей. 5 августа была полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Взрывы прекратились к утру 6 августа. Военные сказали, что причина взрывов — человеческий фактор.
Однако новая серия взрывов на складе произошла 9 августа. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии.
При первых взрывах, которые произошли 5 августа, пострадали 14 человек, один человек погиб. Таким образом, общее количество пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском составило 31 человек.
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Конь-символ ФК «Томь» больше не появится на матчах
Об этом ТВ2 рассказала владелица коня по кличке Полковник Екатерина Рякина.
«У нас с руководством клуба есть некоторое недопонимание. Мне очень досадно, что так клуб относится к нашей традиции, которой уже около 15 лет. Очень большие долги у «Томи» перед нами. Несколько лет мы ездили на матчи просто за идею, без оплаты. Причем когда от бывшего руководителя клуба Руслана Киселева поступила просьба о том, что необходимо снизить расходы на лошадь, мы пошли на уступки», — рассказала Екатерина Рякина.
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Епархия объяснила видео, на котором священник якобы освятил пивной магазин
В соцсети ВКонтакте появилось видео с батюшкой, по мнению жителей Кировского района, освятившего пивной магазин на улице Усова. В комментариях тут же прокатилась волна возмущений.
В пресс-службе Томской епархии пояснили, что батюшка трудился на территории Томского завода светотехники и освящал его территорию. А вход в пивной магазин просто находится рядом с заводом.
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Очередь для участия в одиночных пикетах выстроилась в Томске у Камня скорби
Томичи вышли в одиночные пикеты у Сквера памяти с плакатами «Допускайте, а не сажайте», «Он вор», «Я Мы Россия», «Путинизм – это: ложь, грабеж, геноцид, террор народа, диктатура». Одиночные пикеты прошли в поддержку задержанных на акциях «Вернем себе право на выборы» в Москве.
Пикеты солидарности в поддержку жителей Москвы и «За честные выборы» прошли 10 августа по всей России. В некоторых городах они были согласованы. В Сибири пикеты прошли в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске.
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На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице Потанина в Томске уже 20 лет никто не ремонтировал дорогу.
Жители устали жаловаться, в непогоду дорога обрастает грязью и ее размывают дожди. Люди даже на внедорожниках с трудом проезжают два километра улицы. Жалобы в мэрию заканчиваются очередными обещаниями со стороны власти.
По каким дорогам ездят томичи, смотрите в фоторепортаже ТВ2.
Истории недели по версии ТВ2
Нет, это нормально — горевать о своих мертворожденных детях. Но в России так не принято. Когда женщина теряет ребенка в период беременности и при родах, она остается наедине с собой и со своими страхами. Мир как будто говорит ей: «забудь», «все будет хорошо». Но как прежде уже точно не будет. Как проститься с малышом, если по закону он биологический материал, и кто в России помогает родителям пережить перинатальную потерю.
Про любовь, гомофобию, феминитивы и равноправие для всех. Интервью с томской ЛГБТ-активисткой.
София Назарова входит в совет томского регионального отделения Российской ЛГБТ-сети, руководит Центром для женщин ЛГБТИ-сообщества и феминисток «Сапфо», томским филиалом Федерации ЛГБТ-спорта России. Какие основные проблемы у представителей сообщества в стране и в Томске? Часто ли приходится сталкиваться с дискриминацией? Как реагируют родственники и друзья на каминг-ауты?
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