Главные новости с 30 сентября по 6 октября по версии ТВ2

Новости

С начала года 140 жителям Томской области отказали в пенсии по старости

За девять месяцев 2019 года 140 человек в Томской области не смогли оформить пенсию по старости. Им не хватило стажа или необходимого количества пенсионных баллов, рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда по Томской области Ольга Петрухина.

Дело в том, что страховая пенсия по старости теперь назначается не всем, кто достиг пенсионного возраста. Из-за повышения пенсионного возраста в 2019 году на ее оформление могут рассчитывать мужчины, которые достигли возраста в 60,5 лет, и женщины, достигшие возраста в 55,5 лет.

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Томские пенсионерки стали свидетелями убийства у Следственного комитета в Москве. Фото

Томские пенсионерки, которые сегодня стояли с одиночными пикетами у проходной Следственного комитета в Москве стали свидетелями убийства сотрудника Следственного комитета России, который «находился при исполнении служебных обязанностей». В настоящее время томички Галина Шергина и Римма Круць проходят как свидетели убийства и дают показания.



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В Томской области выросла стоимость проезда на пригородных маршрутах

В Томской области с 1 октября выросла стоимость проезда по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Об этом мы случайно узнали при покупке билета. Так как официальной информации ни на сайте Томского автовокзала, ни на сайте областной администрации нет.



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Экс-заммэра Томска Анну Подгорную приговорили к условному сроку

Советский суд признал виновной бывшую заместителя мэра Томска — начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анну Подгорную в злоупотреблении полномочиями. И вынес приговор — 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно (с испытательным сроком в три года).



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Жители многоквартирников в Томске пожаловались на отсутствие отопления Путину

В Советском районе жители домов написали обращение президенту Владимиру Путину. Они ждали два месяца, когда им включат отопление и дадут горячую воду.



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У томского аэропорта достроили бесплатную парковку на 132 места

Подрядчики завершили строительство бесплатной парковочной площадки на 132 машино-места, сообщил замгубернатора Томской области Игорь Шатурный.

К этому моменту строители снесли на площадке лесные насаждения, выполнили устройство земляного полотна, съездов, заездов и уложили асфальт. На площадке парковки уложили кабель, установили дополнительное освещение, обустроили тротуары с ливневой канализацией.

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Достояние нации, которое нашли на свалке. Выставка Сапожникова открылась в Томске

Уникальная выставка фотографий выдающегося исследователя Сибири Василия Сапожникова открылась в галерее «Томские узоры». Художник Сергей Павский, и руководитель галереи Светлана Павская решили показать томичам фотографии, которые могли бы быть национальным достоянием России, но по какому-то недоразумению были выброшены на свалку.



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Истории недели по версии ТВ2

Участковый сказал: «Будь начеку». Ее убили спустя два дня

Юлию Ш. в поселке Зональная станция знали многие. Она долгое время работала в местном магазине, держала скотину. Жизнерадостная женщина, всегда готовая помочь. Мать двоих детей.

Полтора года назад Юлия познакомилась с Вячеславом Р. Сошлись, попытались жить вместе, но этим летом Юля решила с ним расстаться. Вячеслав оказался вспыльчивым, выпивал. После расставания стал угрожать Юлии. Она писала на него жалобы, обращалась в полицию... В ночь на 30 августа Вячеслав зарезал Юлию и ее старшего сына.

Как вести себя, когда кто-то тебя преследует и угрожает? Куда обратиться? Что делать, если сотрудники полиции не видят в действиях угрозы?