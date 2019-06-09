Добрые новости
09 июня,
2019
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Главные новости с 3 по 9 июня

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Главные новости недели по версии ТВ2.

Пуля попала в окно дома в центре Томска

Пуля попала в окно дома по адресу переулок 1905 года, 15. По словам очевидцев, стреляли сотрудники органов внутренних дел, которые гнались за нарушителем. В доме никто не пострадал. Вскоре полицейские рассказали о погоне за угнанным ВАЗом в Томске и предупредительных выстрелах. Задержанный оказался несовершеннолетним и прав на управление автомобилем не имел. Проверку по инциденту проведет ОМВД по Советскому району города и Комиссия по делам несовершеннолетних.

Главные новости с 3 по 9 июня

В Томске установили тариф на услуги по вывозу мусора

В седьмой зоне, куда входит Томск и Томский район, наконец-то определили тариф на вывоз мусора. Ранее его не могли принять из-за затянувшихся судов.


В итоге тариф на услуги по обращению с ТКО на 2019 год в Томске, Северске и Томском районе составит для населения 264,9 рубля за кубометр мусора и 220,8 рубля – для прочих потребителей. Согласно онлайн-калькулятору, в Томске житель многоквартирного дома в месяц будет платить 66,25 рубля,  житель частного дома (ИЖС) — 67,79 рубля. В Томском районе месячная плата для жителя многоквартирника составит — 57,64 рубля, для ИЖС — 34,45 рубля.

Начальника станции Томск-1 задержали по подозрению в получении взятки

Главные новости с 3 по 9 июня

Сотрудники томского управления ФСБ совместно со следователями из Новосибирска задержали начальника железнодорожной станции Томск-1 и его заместителя по подозрению в систематическом получении взяток. 


«По предварительным данным, в период с июля 2017 года по июнь 2019 года руководство железнодорожного вокзала станции Томск-1 ОАО «РЖД» на систематической основе получало взятки от предпринимателя за незаконное подключение и организацию предоставления электроснабжения торгового объекта, расположенного на территории указанного вокзала. Предварительный размер взяток составил 330 000 рублей. 4 июня 2019 года при получении очередной взятки фигуранты были взяты с поличным сотрудниками УФСБ России по Томской области», — говорится в сообщении.

Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»

Главные новости с 3 по 9 июня

Пассажиры жалуются на остановки, установленные во время капитального ремонта на Богашевском тракте.

Осенью 2018 года по заказу управления автомобильных дорог Томской области на Богашевском тракте был уложен новый асфальт и установлены новые остановочные павильоны. Конструкция павильонов не предполагала козырьков от дождя и лавочек снаружи. Предполагалось, видимо, что автобусы обязаны тормозить у официальных остановок в любом случае. Но водители автобусов «пролетают мимо», если не видят на остановке ожидающих пассажиров. В том числе, бывает, проезжают мимо, даже когда с этих остановок голосуют.


Недавно на остановке «Апрель» пассажиры «модифицировали» остановку. Простыми ножницами по металлу вырезав в стенке остановочного комплекса окно. Не по проекту, зато удобно.

Главные новости с 3 по 9 июня

Томские журналисты вышли на пикет в защиту спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Главные новости с 3 по 9 июня

Журналисты из Томска устроили одиночные пикеты на площади Ново-Соборной и в Сквере Памяти в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который был задержан в четверг в Москве.


Среди пикетирующих — журналисты ТВ2 Елена Бронникова, Роман Чертовских, Лидия Симакова. К пикетам присоединились и городские активисты.


Журналисты и гражданские активисты поочередно стояли с плакатами и лозунгами «Свободу Ивану Голунову», «Иван Голунов –журналист, а не наркодилер». Елена Бронникова на своем плакате написала: «Хочу быть честным журналистом в России. И чтобы за это не подкидывали наркотики».


Иван Голунов — специальный корреспондент «Медузы», один из известных в России журналистов-расследователей – был задержан полицией,  его подозревают в попытке сбыта наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Голунов утверждает, что ему подбросили наркотики, найденные при обыске. Профессиональное сообщество журналистов связывает задержание Ивана с его работой.

Истории недели 

«Причинение смерти по неосторожности»: две разных экспертизы от одного врача


Ольга Орехова добивается пересмотра приговора для Юрия Алипова, виновного в смерти ее брата Игоря Мурзина. Длится это второй год. Хотя Алипов раскаялся в содеянном и уже отбыл наказание — на год ему запретили выходить из дома с 23:00 до 6:00. То есть наказание заключалось в том, что ночевать он должен был дома. И выплатить 300 тысяч рублей моральной компенсации родственникам погибшего. Решение суда, в основу которого легла судебно-медицинская экспертиза, сестра погибшего считает несправедливым, а заключение эксперта абсурдным.


Главные новости с 3 по 9 июня

Из-за газовой трубы теперь живу в сарайке


От 700 тысяч до полутора миллиона домов в России находятся под угрозой сноса. Причина — нахождение в охранной зоне трубопроводов.


В семье Калакуцких из села Корнилово трое маленьких детей. В 2016 году суд принял решение в пользу ООО «Газпром трансгаз Томск» о сносе их единственного дома.


Пенсионерка Любовь Безруких продала свою квартиру, вложив деньги в землю и фундамент. Сейчас на своем участке, где запрещено строительство, Любовь садит огород и живет в сколоченном из досок сарае.


У Натальи Матюгиной на руках судебное решение о сносе дома и выселении. Жить ей больше негде. Сейчас Наталья вступила в движение «Люди. Трубы. Безопасность».


На участке Дмитрия Гурзу груда кирпичей. Его дом уже снесли. Дмитрий снимает квартиру.​

Главные новости с 3 по 9 июня

Побежали: как прошел второй томский марафон


Девятого июня стартовал второй томский марафон «Ярче». В этом году в забеге участвуют свыше 4 тысяч человек. Забег на дистанцию 5 километров выбрали более 1 тысячи бегунов, дистанцию в 21, 1 км – 1655 бегунов, марафонскую дистанцию в 42,2 км планируют преодолеть 596 спортсменов.

Главные новости с 3 по 9 июня
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