Главные новости с 3 по 9 июня

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Главные новости недели по версии ТВ2.

Пуля попала в окно дома в центре Томска

Пуля попала в окно дома по адресу переулок 1905 года, 15. По словам очевидцев, стреляли сотрудники органов внутренних дел, которые гнались за нарушителем. В доме никто не пострадал. Вскоре полицейские рассказали о погоне за угнанным ВАЗом в Томске и предупредительных выстрелах. Задержанный оказался несовершеннолетним и прав на управление автомобилем не имел. Проверку по инциденту проведет ОМВД по Советскому району города и Комиссия по делам несовершеннолетних.

В Томске установили тариф на услуги по вывозу мусора

В седьмой зоне, куда входит Томск и Томский район, наконец-то определили тариф на вывоз мусора. Ранее его не могли принять из-за затянувшихся судов.

В итоге тариф на услуги по обращению с ТКО на 2019 год в Томске, Северске и Томском районе составит для населения 264,9 рубля за кубометр мусора и 220,8 рубля – для прочих потребителей. Согласно онлайн-калькулятору, в Томске житель многоквартирного дома в месяц будет платить 66,25 рубля, житель частного дома (ИЖС) — 67,79 рубля. В Томском районе месячная плата для жителя многоквартирника составит — 57,64 рубля, для ИЖС — 34,45 рубля.





Начальника станции Томск-1 задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники томского управления ФСБ совместно со следователями из Новосибирска задержали начальника железнодорожной станции Томск-1 и его заместителя по подозрению в систематическом получении взяток.

«По предварительным данным, в период с июля 2017 года по июнь 2019 года руководство железнодорожного вокзала станции Томск-1 ОАО «РЖД» на систематической основе получало взятки от предпринимателя за незаконное подключение и организацию предоставления электроснабжения торгового объекта, расположенного на территории указанного вокзала. Предварительный размер взяток составил 330 000 рублей. 4 июня 2019 года при получении очередной взятки фигуранты были взяты с поличным сотрудниками УФСБ России по Томской области», — говорится в сообщении.

Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»

Пассажиры жалуются на остановки, установленные во время капитального ремонта на Богашевском тракте.



Осенью 2018 года по заказу управления автомобильных дорог Томской области на Богашевском тракте был уложен новый асфальт и установлены новые остановочные павильоны. Конструкция павильонов не предполагала козырьков от дождя и лавочек снаружи. Предполагалось, видимо, что автобусы обязаны тормозить у официальных остановок в любом случае. Но водители автобусов «пролетают мимо», если не видят на остановке ожидающих пассажиров. В том числе, бывает, проезжают мимо, даже когда с этих остановок голосуют.

Недавно на остановке «Апрель» пассажиры «модифицировали» остановку. Простыми ножницами по металлу вырезав в стенке остановочного комплекса окно. Не по проекту, зато удобно.





Томские журналисты вышли на пикет в защиту спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Журналисты из Томска устроили одиночные пикеты на площади Ново-Соборной и в Сквере Памяти в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который был задержан в четверг в Москве.

Среди пикетирующих — журналисты ТВ2 Елена Бронникова, Роман Чертовских, Лидия Симакова. К пикетам присоединились и городские активисты.

Журналисты и гражданские активисты поочередно стояли с плакатами и лозунгами «Свободу Ивану Голунову», «Иван Голунов –журналист, а не наркодилер». Елена Бронникова на своем плакате написала: «Хочу быть честным журналистом в России. И чтобы за это не подкидывали наркотики».

Иван Голунов — специальный корреспондент «Медузы», один из известных в России журналистов-расследователей – был задержан полицией, его подозревают в попытке сбыта наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Голунов утверждает, что ему подбросили наркотики, найденные при обыске. Профессиональное сообщество журналистов связывает задержание Ивана с его работой.

Истории недели

«Причинение смерти по неосторожности»: две разных экспертизы от одного врача

Ольга Орехова добивается пересмотра приговора для Юрия Алипова, виновного в смерти ее брата Игоря Мурзина. Длится это второй год. Хотя Алипов раскаялся в содеянном и уже отбыл наказание — на год ему запретили выходить из дома с 23:00 до 6:00. То есть наказание заключалось в том, что ночевать он должен был дома. И выплатить 300 тысяч рублей моральной компенсации родственникам погибшего. Решение суда, в основу которого легла судебно-медицинская экспертиза, сестра погибшего считает несправедливым, а заключение эксперта абсурдным.



Из-за газовой трубы теперь живу в сарайке

От 700 тысяч до полутора миллиона домов в России находятся под угрозой сноса. Причина — нахождение в охранной зоне трубопроводов.

В семье Калакуцких из села Корнилово трое маленьких детей. В 2016 году суд принял решение в пользу ООО «Газпром трансгаз Томск» о сносе их единственного дома.

Пенсионерка Любовь Безруких продала свою квартиру, вложив деньги в землю и фундамент. Сейчас на своем участке, где запрещено строительство, Любовь садит огород и живет в сколоченном из досок сарае.

У Натальи Матюгиной на руках судебное решение о сносе дома и выселении. Жить ей больше негде. Сейчас Наталья вступила в движение «Люди. Трубы. Безопасность».

На участке Дмитрия Гурзу груда кирпичей. Его дом уже снесли. Дмитрий снимает квартиру.​