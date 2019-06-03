Главные новости с 27 мая по 2 июня

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Арест вора в законе, нашествие лосей и отчет губернатора. Чем запомнилась неделя с 27 мая по 2 июня.

Лось в Ботсаду

29 мая в теплицу Ботанического сада ТГУ провалился лось. Он запрыгнул через крышу в техническую теплицу оранжерейного комплекса. Животное сильно повредило ногу. Сотрудники университета попытались спасти его, но безуспешно. Лось умер от потери крови. По оценкам сотрудников Северского зоопарка, которые специально приехали на место, лосю было два года.



Специалисты считают, что в город выходят молодые лоси, которые родились во время прошлогоднего отела лосих и еще не успели привыкнуть к самостоятельному обитанию.



В Томске задержали главного «вора в законе»

Томские полицейские задержали «вора в законе», занимающего высшее положение в преступной иерархии региона.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Теперь подозреваемому грозит от 8 до 15 лет колонии. По решению суда он находится под стражей.

Напомним, статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в этом году по предложению президента страны Владимира Путина. Это первое уголовное дело, заведенное по данной статье.

Будущее ФК «Томь»

По итогам сезона 2018-2019 «Томь» заняла третье место в ФНЛ. Клубу предстояло побороться с «Уфой», которая заняла 14 место в высшем дивизионе, за выход в Премьер-лигу. В первом стыковом матче, который прошел 30 мая, сибирская команда проиграла со счетом 2:0. Во втором стыковом матче «Томь» одержала победу, но не смогла пройти в Премьер-лигу.



В свою очередь, губернатор рассказал о планах продать стадион «Труд» и вновь напомнил, почему у клуба начались финансовые проблемы. В 2016 году «Роснефть» отказалась от спонсорства. Сергей Жвачкин, будучи президентом команды, принял решение, что клуб покидает премьер-лигу, однако вскоре к нему обратился Виталий Мутко, который тогда занимал должность министра спорта и был президентом Российского футбольного союза.

«Мне позвонил Мутко. «А вы знаете, что мы планируем проведение Универсиады, — сказал он. – А вы знаете, что у России много врагов. Если вы создадите такой прецедент, то я не уверен, что в России будет футбол». В итоге мы остались в премьер-лиге и залезли в долги на 600 млн рублей. <...> Я, конечно, мог бы плюнуть на Россию и выйти из премьер-лиги. Был бы у нас тогда футбол? Я не знаю», — отметил Сергей Жвачкин.



Также Сергей Жвачкин раскритиковал планы по строительству третьего моста через Томь.



День маленького томича

День маленького томича прошел в городе. Праздник посетили свыше 25 тысяч человек. На площади Ново-Соборной одновременно работали 14 развлекательных площадок.



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