Главные новости с 24 по 30 июня по версии ТВ2

Новости

Коммуналка, вечерний тариф и «Платон»: что изменится с 1 июля

С 1 июля изменения коснутся пенсионеров, автомобилистов, жильцов многоквартирных домов, покупателей жилья в новостройках, семей с детьми-инвалидами и многих индивидуальных предпринимателей.

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Епархия получила разрешение на строительство двух храмов на улице Сергея Лазо

В Октябрьском районе Томска будет возведен храм в честь святого Иоанна Кронштадтского. Соответствующее разрешение на строительство выдала мэрия Томска. Храмовый комплекс в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, построят на улице Лазо. По проекту в него войдут два храма – деревянный во имя святого Иоанна Кронштадтского и белокаменный во имя святого Патриарха Тихона. Планируется, что в деревянной церкви будет воскресная школа, административные и другие помещения. Автором проекта стал томский архитектор, член российской ассоциации «Гильдия храмосоздателей» М. В. Артамонов (проектно-конструкторское бюро «Рубин»).

В Северске после митинга отменили среднемесячную плату за отопление

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области внес изменения в приказ о введении среднемесячной платы за отопление вместо фактической. Из перечня муниципальных образований, где будет введена среднемесячная оплата, исключили ЗАТО Северск.



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В шести медицинских компаниях Томска прошли обыски

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в шести медицинских компаниях Томска в рамках расследования уголовного дела о картельном сговоре. Следствие подозревает, что в сговоре могли участвовать сотрудники Томской областной клинической больницы, Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и администрации Томской области.



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«Две недели на костылях»: томичка получила травму, прокатившись на аттракционе в Горсаду

В редакцию ТВ2 обратилась томичка Ольга Козлова. Во время катания на аттракционе «Бамперные машинки» в Городском саду она получила травму. По ее словам, сотрудники Горсада помощи не оказали. Мать троих детей увезли из парка отдыха на скорой.



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Томская квартира с 62 кг наркотиков оказалась складом интернет-магазина

За 2018 год томские полицейские пресекли деятельность 12 интернет-магазинов по продаже наркотиков, рассказал журналистам глава областного управления по контролю за оборотом наркотиков Николай Абрашкин. Складом самого крупного из них оказалась арендованная в Томске квартира.

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Пожар произошел в одном из учреждений ФСИН в Томске

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Пожар произошел в лечебно-исправительном учреждении 1 регионального ФСИН, которое расположено по адресу Клюева, 1. По словам очевидцев, горела крыша одного из корпусов.



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Галина Немцева попросила проверить причину резкого роста тарифов в Томской области с 1 июля

Депутат областной Думы Галина Немцева попросила разобраться в причинах резкого роста тарифов на холодную и горячую воду в Томске и в Северске. Этот вопрос она подняла в ходе прошедшего собрания Думы Томской области.



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«Нам не платят девять месяцев»: перевозчики написали письмо губернатору

Перевозчики, осуществляющие междугородние рейсы и рейсы по области, написали письмо губернатору региона Сергею Жвачкину. Они рассказали, что долг «Томскавтотранса» перед ними растет, и предупредили, что с 1 июля будут вынуждены исключить остановку на автовокзале из пути следования.



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Ситуация в Иркутске: тысячи людей пострадали от небывалого подъема воды

Фото: vk.com/Инцидент.Иркутск

Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область. Он провел совещание, где ему рассказали о последствиях небывалого подъема воды.



В наводнении пострадали тысячи людей. На совещании говорили о плывущих домах, ушедших под воду мостах и дорогах. Речь также шла о спекулятивных ценах, подтопленных скотомогильниках, нескором восстановлении Тулуна и способах выплаты компенсаций.



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Несколько десятков томичей пытались попасть на прием к главинспектору МВД России

В Томске главный инспектор МВД России Игорь Романовский провел личный прием граждан по вопросам, связанным с работой полиции. К сожалению, многим гражданам на прием попасть так и не удалось.



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На пляже под Томском отдыхающие вовремя вытащили тонущую девочку

На частном пляже озера Рожневое Томского района чуть не утонул ребенок. Спасателей на посту не оказалось на месте. Об этом сообщила очевидец случившегося корреспонденту ТВ2.

Отдыхающие вовремя вытащили тонущую девочку из водоема. ЧП произошло в пятницу, 28 июня, на базе отдыха «Улыбка». Как рассказала одна из очевидцев, девочка начала тонуть, сотрудники пляжа, где купаются отдыхающие, не смогли ей помочь.

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Истории недели по версии ТВ2

До и после падения глыбы

История пятилетней Тани, у которой погибла бабушка — ее единственный опекун

Тане всего пять, и у нее по документам нет родителей. Мама Тани лишена родительских прав, в графе «отец» прочерк. Они живы, но дочерью почти не занимались. Воспитывали девочку бабушки, передавая из «дома в дом». Таня никогда не видела море. С бабушкой Ирой они забронировали гостиницу в Сочи, но улететь на море не успели. Бабушки больше нет в живых.

Три дня с Дикими

Около тысячи байкеров со всей Сибири собрались в 40 километрах от Томска на ежегодном мотофестивале Wild Bike Fest.

Три дня в палатках. Из развлечений: рок-концерт, конкурсы, лотерея, шашлыки, разливное пиво и стриптиз. А еще на фестивале в этот раз отпраздновали свадьбу. Муж и жена — мотоциклисты, поэтому под белым платьем невесты специальная экипировка для езды.

Народ на фестиваль собрался самый разный: семейные пары, молодые люди неформальной внешности, спортсмены и деревенские из соседних сел.