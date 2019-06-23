Главные новости с 17 по 23 июня по версии ТВ2

Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ТО ПСС) обратились к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что несмотря на то что являются спасателями и выполняют все те же функции, что и сотрудники МЧС, льготы, определяемые в законе, на них не распространяются, и попросили президента исправить эту несправедливость.

Так и не вселившиеся за 13 лет в свои квартиры дольщики с Нефтяной, 3 очень ждали, что областной суд встанет на их сторону. Не встал. В отмене суда первой инстанции им отказали. Председатель ЖСК дома Анастасия Сударчикова прислала сообщение «Сейчас вышла из суда. Теперь у нас нет ни земли, ни разрешения на строительство. Лично я не уйду из палаточного лагеря, пока не отменят постановление и не выдадут разрешение. А вы как хотите».

Томичка вышла с плакатом: «Нацисты отправляли свидетелей Иеговы в лагеря. У кого учимся?». Ася Шулбаева пришила себе на одежду лиловый треугольник, которым нацисты помечали свидетелей Иеговы в концлагерях. Подробнее читать тут .

Гражданская активистка Ася Шулбаева вышла на одиночный пикет в поддержку членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». «Свидетели Иеговы» — организация, которая в России запрещена и признана экстремистской.

Октябрьский суд Томска признал виновным в даче взятки 30-летнего томича, который во время обучения в ТПУ «купил» два экзамена. Роман, которого признали виновным, рассказал ТВ2, как проходил судебный процесс.

После встречи с замгубернатора Евгением Паршуто дольщикам в мэрии Томска выдали долгожданное разрешение на строительство. Это одно из требований жителей, развернувших вчера у своего недостроенного 14-этажного дома палаточный лагерь.





— Наши требования, — заявляли вчера дольщики, — отмена сервитута на дорогу, привлечение обладминистрации к получению нами разрешения на строительство. И выделение субсидий на достройку дома. Мы ведь тоже по факту обманутые дольщики.





Напомним, статуса обманутых дольщиков у собственников квартир по адресу Нефтяная, 3 так и нет. После того как собственники недостроенного дома, где должно было быть 130 квартир, развернули палаточный лагерь и одна семья объявила голодовку, на месте, со слов дольщиков, побывали: замгубернатора Евгений Паршуто, представители прокуратуры, УМВД, Следственного комитета и даже потенциальный инвестор.





— Пока это не победа, — заявляют дольщики. Но после известия о выдаче разрешения на строительство дольщики свернули палаточный лагерь и завершили голодовку.