Главные новости с 17 по 23 июня по версии ТВ2
Томские спасатели попросили президента вернуть им льготы
Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ТО ПСС) обратились к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что несмотря на то что являются спасателями и выполняют все те же функции, что и сотрудники МЧС, льготы, определяемые в законе, на них не распространяются, и попросили президента исправить эту несправедливость.
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Дольщики, 13 лет ждущие квартир, разбили палаточный лагерь
Так и не вселившиеся за 13 лет в свои квартиры дольщики с Нефтяной, 3 очень ждали, что областной суд встанет на их сторону. Не встал. В отмене суда первой инстанции им отказали. Председатель ЖСК дома Анастасия Сударчикова прислала сообщение «Сейчас вышла из суда. Теперь у нас нет ни земли, ни разрешения на строительство. Лично я не уйду из палаточного лагеря, пока не отменят постановление и не выдадут разрешение. А вы как хотите».
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Томичка вышла на одиночный пикет в поддержку «Свидетелей Иеговы»
Гражданская активистка Ася Шулбаева вышла на одиночный пикет в поддержку членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». «Свидетели Иеговы» — организация, которая в России запрещена и признана экстремистской.
Томичка вышла с плакатом: «Нацисты отправляли свидетелей Иеговы в лагеря. У кого учимся?». Ася Шулбаева пришила себе на одежду лиловый треугольник, которым нацисты помечали свидетелей Иеговы в концлагерях.
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«Даже не посмотрели всю зачетку»: бывший студент ТПУ заплатит 300 тысяч штрафа за взятку преподавателю
Октябрьский суд Томска признал виновным в даче взятки 30-летнего томича, который во время обучения в ТПУ «купил» два экзамена. Роман, которого признали виновным, рассказал ТВ2, как проходил судебный процесс.
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Дольщикам, развернувшим палаточный лагерь, выдали разрешение на строительство
После встречи с замгубернатора Евгением Паршуто дольщикам в мэрии Томска выдали долгожданное разрешение на строительство. Это одно из требований жителей, развернувших вчера у своего недостроенного 14-этажного дома палаточный лагерь.
— Наши требования, — заявляли вчера дольщики, — отмена сервитута на дорогу, привлечение обладминистрации к получению нами разрешения на строительство. И выделение субсидий на достройку дома. Мы ведь тоже по факту обманутые дольщики.
Напомним, статуса обманутых дольщиков у собственников квартир по адресу Нефтяная, 3 так и нет. После того как собственники недостроенного дома, где должно было быть 130 квартир, развернули палаточный лагерь и одна семья объявила голодовку, на месте, со слов дольщиков, побывали: замгубернатора Евгений Паршуто, представители прокуратуры, УМВД, Следственного комитета и даже потенциальный инвестор.
— Пока это не победа, — заявляют дольщики. Но после известия о выдаче разрешения на строительство дольщики свернули палаточный лагерь и завершили голодовку.
Заммэра рассказал, как пройдут конкурсы на автобусные маршруты
Заммэра Владимир Брюханцев рассказал, как будут проводиться конкурсы на автобусные маршруты. По его словам, главное будут не деньги, предложенные перевозчиками, а качество автобусов. Так, те потенциальные перевозчики, которые не предоставят низкопольные автобусы, не смогут участвовать в конкурсе.
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Серьезная авария с участием такси произошла в Томске
ДТП с участием трех машин произошло в районе пересечения улиц Дальне-Ключевская и Пушкина. По словам очевидцев, все участники ДТП живы. Но девушку — пассажирку такси — увезли в больницу.
«Когда появится штраф «какая разница за что?»: реакция соцсетей на прямую линию с Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом прошла 20 июня. Владимир Путин четыре часа отвечал на вопросы россиян. За это время он пошутил про Зеленского, отказался либерализовать наркотическую 228-ю статью и отметил, что доходы населения растут, качество медицины улучшается, а зарплаты бюджетников увеличиваются.
Как отреагировали пользователи соцсетей на эти заявления, в материале ТВ2.
В Томске прошли пикеты в защиту сестер Хачатурян
Томские студенты вышли в одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Они потребовали, чтобы действия сестер признали за самооборону. На площади Ново-Соборной, возле Облсовпрофа и сквера Памяти активисты выразили поддержку сестрам Хачатурян. По их мнению, девушки — жертвы домашнего насилия. Студенты написали: «Декриминализация домашнего насилия: в семье не без самообороны», «Самооборона не гарантия свободы» #мысестрыхачатурян.
Истории недели по версии ТВ2
Интервью с сотрудником уголовного розыска в отставке — о полиции, фальсификации уголовных дел и причинно-следственных связях.
#ПутинПомоги2019: томичи записывают обращения к президенту
Прямая линия с президентом прошла 20 июня. По данным Кремля, на линию уже поступило больше 1,5 млн вопросов. Часть из них направили и томичи. О чем они просили президента, в материале ТВ2.
«Представьте, что вы — 11-летняя девочка, которую травят в школе...»
Как противостоять насилию в школе и дома и стать успешной женщиной. Американский опыт.
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