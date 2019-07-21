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21 июля,
2019
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Новости

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Водолазы обнаружили тело Михаила Журавлева, погибшего при погружении в Хакасии

Водолазы обнаружили тело руководителя клуба аквалангистов «Наяда» ТУСУРа Михаила Журавлева, который погиб в Хакасии во время погружения в озеро Туимского провала. Была организована доследственная проверка по факту гибели томского аквалангиста. 

Прощание с Михаилом Журавлевым состоится 23 июля (вторник) с 12:00 до 12:45 по адресу: ул. Высоцкого, 24.

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

В МЧС объяснили, почему в Томске стоит смог

Накануне стало известно, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по Томской области. На территории региона природных пожаров не зарегистрировано.


По данным Лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона действуют 112 пожаров на площади 351 тыс. га. 


Томские медики рассказали, как пережить смог в городе

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

Анестезиолог Молчановской больницы: у нас сломался аппарат для наркоза

В редакцию ТВ2 обратились жители села Молчаново. В их районной больнице сломался наркозный аппарат, который позволяет делать операции. Теперь жителей Молчановского района отправляют оперироваться в Томск или Кривошеино.

Подробнее читайте тут.

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

К концу августа в томском Сосновом бору откроется «Тропа здоровья»

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, «Торопа здоровья» в томском Сосновом бору откроется к концу лета. Сейчас на территории трассы идет укладка асфальта, дорожки уже отсыпаны щебнем.


«По контрактам у нас до конца августа срок, задача стоит. Председатель ТОСа просит, чтобы до 18 августа трасса появилась, уже соревнования запланированы», — сказал мэр.


По словам замдиректора по спортивно-массовой работе Центра социальных инициатив, который курирует работы, на территории создадут дистанции для лыжных гонок, скандинавской и северной ходьбы. Для реализации проекта подрядчики уложат асфальт на дорожках протяженностью 1,2 км, а 2,7 км дорожек оставят в щебеночном исполнении. 

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей

Теперь томские тюрьмы будут заниматься благоустройством города. В июне 2019 года департамент дорожной деятельности и благоустройства заключил контракты с исправительной колонией №4 УФСИН по Томской области на сумму 44 млн рублей. Тюремное ведомство благоустроит семь скверов в Томске и изготовит мусорные баки. 

Читайте подробнее тут 

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2
Фото: УФСИН

22 годовщина трагедии

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

У здания бывшего Томского военного командного училища связи прошел траурный митинг. Как сообщил наш фотокор, у здания собралось около 50 человек. Пришедшие возложили цветы к стеле и вспомнили погибших. 

Целый день на месте трагедии работала съемочная группа ТВ2. Хроника событий того дня в нашем обзорном сюжете.

Ядерный реактор ТПУ: опасные зарплаты

Пару лет назад отмечали 50-летие ядерного реактора ТПУ.  В юбилейные дни его называли «жемчужиной» среди объектов научно-образовательной инфраструктуры России. Однако сегодня у людей, работающих на уникальном реакторе, настроение непраздничное.

Подробнее читайте тут.

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

Томский суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию

Кировский районный суд Томска потребовал ограничить доступ к тесту про коррупцию на сайте «Сноба», сообщает издание. Соответствующее решение размещено на сайте суда.


Тест про коррупцию сайт «Сноб» опубликовал в ноябре 2017 года. Поводом для него стала новость о том, что в 2016 году бюджет России потерял более 19 миллиардов рублей из-за коррупции.


Подробнее читайте тут.

Владелец сети детских садов «Медвежонок» отрицает факт мошенничества

Владелец сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев не согласен с обвинениями прокуратуры в мошенничестве. 


Он считает, что он ничего не похитил, никому не причинил материального ущерба, и более того, несколько месяцев оказывал услуги по предоставлению дошкольного образования в бывшем детском саду ТГАСУ за собственный счет. На подлог документов, говорит Мальцев, он пошел под влиянием стресса.



Подробнее читайте тут.

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

Истории недели по версии ТВ2

228: «случайные люди»


Если верить статистике МВД по Томской области, каждый день в регионе заводят по четыре уголовных дела за производство, хранение и продажу наркотиков. Административных дел возбуждается кратно больше. В 2018 году, например, по разным частям статьи завели 1439 уголовных дел и более 4000 административных. ТВ2 разбирается, кого, как и почему судят за наркопреступления.

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

Последний герой


Место действия: Максимкин Яр. Или Максин Матты в переводе на местный диалект селькупского языка.


Когда-то Максимкин Яр был крупным по местным меркам населенным пунктом (до 350 человек). Но в последние тридцать лет связь деревни на левом берегу Кети с правым берегом была утеряна. Деревня стала вымирать. Сейчас переправиться можно только на собственной лодке. Или нелегально на пароме. Официального паромного сообщения в районе Максимкиного Яра нет. В начале 2000-х годов местный селькуп Иван Карелин попытался возродить поселение: начал строить новую церковь, создал ремесленную мастерскую, где возрождал традиционный промысел — «скобленку» по бересте, запустил пилораму, даже пек хлеб для трех оставшихся жителей — деда и двух бабушек. Но случайный пожар в 2009 году выжег треть деревни.

Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2
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