Главные новости с 15 по 21 июля по версии ТВ2

Новости

Водолазы обнаружили тело Михаила Журавлева, погибшего при погружении в Хакасии

Водолазы обнаружили тело руководителя клуба аквалангистов «Наяда» ТУСУРа Михаила Журавлева, который погиб в Хакасии во время погружения в озеро Туимского провала. Была организована доследственная проверка по факту гибели томского аквалангиста. Прощание с Михаилом Журавлевым состоится 23 июля (вторник) с 12:00 до 12:45 по адресу: ул. Высоцкого, 24.

В МЧС объяснили, почему в Томске стоит смог

Накануне стало известно, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по Томской области. На территории региона природных пожаров не зарегистрировано.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона действуют 112 пожаров на площади 351 тыс. га.

Томские медики рассказали, как пережить смог в городе



Анестезиолог Молчановской больницы: у нас сломался аппарат для наркоза

В редакцию ТВ2 обратились жители села Молчаново. В их районной больнице сломался наркозный аппарат, который позволяет делать операции. Теперь жителей Молчановского района отправляют оперироваться в Томск или Кривошеино.



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К концу августа в томском Сосновом бору откроется «Тропа здоровья»

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, «Торопа здоровья» в томском Сосновом бору откроется к концу лета. Сейчас на территории трассы идет укладка асфальта, дорожки уже отсыпаны щебнем.

«По контрактам у нас до конца августа срок, задача стоит. Председатель ТОСа просит, чтобы до 18 августа трасса появилась, уже соревнования запланированы», — сказал мэр.

По словам замдиректора по спортивно-массовой работе Центра социальных инициатив, который курирует работы, на территории создадут дистанции для лыжных гонок, скандинавской и северной ходьбы. Для реализации проекта подрядчики уложат асфальт на дорожках протяженностью 1,2 км, а 2,7 км дорожек оставят в щебеночном исполнении.

Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей

Теперь томские тюрьмы будут заниматься благоустройством города. В июне 2019 года департамент дорожной деятельности и благоустройства заключил контракты с исправительной колонией №4 УФСИН по Томской области на сумму 44 млн рублей. Тюремное ведомство благоустроит семь скверов в Томске и изготовит мусорные баки.



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Фото: УФСИН

22 годовщина трагедии

У здания бывшего Томского военного командного училища связи прошел траурный митинг. Как сообщил наш фотокор, у здания собралось около 50 человек. Пришедшие возложили цветы к стеле и вспомнили погибших.



Целый день на месте трагедии работала съемочная группа ТВ2. Хроника событий того дня в нашем обзорном сюжете.

Ядерный реактор ТПУ: опасные зарплаты

Пару лет назад отмечали 50-летие ядерного реактора ТПУ. В юбилейные дни его называли «жемчужиной» среди объектов научно-образовательной инфраструктуры России. Однако сегодня у людей, работающих на уникальном реакторе, настроение непраздничное.



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Томский суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию

Кировский районный суд Томска потребовал ограничить доступ к тесту про коррупцию на сайте «Сноба», сообщает издание. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

Тест про коррупцию сайт «Сноб» опубликовал в ноябре 2017 года. Поводом для него стала новость о том, что в 2016 году бюджет России потерял более 19 миллиардов рублей из-за коррупции.

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Владелец сети детских садов «Медвежонок» отрицает факт мошенничества

Владелец сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев не согласен с обвинениями прокуратуры в мошенничестве.

Он считает, что он ничего не похитил, никому не причинил материального ущерба, и более того, несколько месяцев оказывал услуги по предоставлению дошкольного образования в бывшем детском саду ТГАСУ за собственный счет. На подлог документов, говорит Мальцев, он пошел под влиянием стресса.



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Истории недели по версии ТВ2

228: «случайные люди»

Если верить статистике МВД по Томской области, каждый день в регионе заводят по четыре уголовных дела за производство, хранение и продажу наркотиков. Административных дел возбуждается кратно больше. В 2018 году, например, по разным частям статьи завели 1439 уголовных дел и более 4000 административных. ТВ2 разбирается, кого, как и почему судят за наркопреступления.



