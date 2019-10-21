Главные новости с 14 по 20 октября по версии ТВ2

Новости

Главврача, который потратил 12 млн на ремонт больницы, обвиняют в нецелевой трате денег

Главного врача одной из районных больниц Томской области обвиняют в нецелевом расходовании 12 миллионов рублей. По данным ТВ2, фигурантом уголовного дела является бывший главный врач Молчановской районной больницы.



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Дамбу прорвало в Красноярском крае: есть погибшие

В Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошел прорыв дамбы. Дамба, которая стояла на технологическом водоеме золотодобывающей артели, разрушилась, в результате чего затопило два общежития, в которых проживали в общей сложности до 80 рабочих. По данным МЧС, погибли 15 человек, еще 16 человек пострадали. Пропавшими без вести числятся шесть человек: один из Красноярского края, по остальным пяти сведений пока нет.

Подробнее читать тут. Стали известны подробности о компании, чья дамба прорвалась под Красноярском

Фото: МЧС по Красноярскому краю

АН ТВ2 выпустило версию фильма «Яр» для англоязычной аудитории

Агентство новостей ТВ2 опубликовало на своем YouTube-канале версию фильма «Яр» с английскими субтитрами. «Яр» — это первая серия документального цикла «Антропология террора», посвященного местам памяти о репрессивных кампаниях советского времени. В фильме идет речь о событиях в Нарымском крае в 1930-е годы, о том, как они откликнулись на рубеже 1970-80-х, и о том, как они живут (или не живут) в памяти сегодня.

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Томская область до середины ноября получит препараты для пациентов с ВИЧ

Ряд регионов заявляли о перебоях с поставками ламивудина. Это важнейшее лекарство для ВИЧ-положительных пациентов. В Томской области жалоб на поставку препарата не было. Следующую партию лекарств регион получит до середины ноября.



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Власти Томской области пока не планируют корректировать нормативы накопления мусора

Власти Томской области не планируют в ближайшее время корректировать нормативы накопления мусора. Ранее активисты ОНФ отмечали, что нормативы накопления ТКО в Томской области самые большие в Сибири. В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов попросил Генпрокуратуру разобраться, почему нормативы на вывоз мусора в регионах различаются в сотни раз.



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За Черемошники замолвите слово: благоустройство 2020

В понедельник, 21 октября, в Томске началось рейтинговое голосование по выбору 8 из 20 общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году на федеральные деньги. Сколько денег даст Москва Томску на следующий год, пока не известно, но тем не менее за включение в список на голосование развернулась настоящая борьба. Так, на обсуждение общественных пространств Ленинского района пришли жители Черемошников с просьбой включить набережную реки Томи в микрорайоне Радонежский в общегородской бюллетень для голосования.



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8 из 20. В Томске началась подготовка к благоустройству избранных мест

Российские кинологи подарят щенка Даниле Сафронову

Российская кинологическая федерация подарит щенка подростку Даниле Сафронову, на которого завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его собаку.

Столичные кинологи пока держат в тайне, какую породу выбрал Данила Сафронов. Известно, что родители собаки из питомника кинологической федерации стали победителями в своей породе на чемпионате мира, проходившем в России в 2016 году.

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Главные истории недели

Директор на час – проблема на 11 миллионов

Мария Лебедева шутя называет себя миллионером. Шутка невеселая. Мария должна 11 млн рублей. А началось все с того, что два человека попросили Марию зарегистрировать фирму на свое имя.

Объявления о вакансии «номинального директора» встречаются довольно часто. Посулы соблазнительные: за регистрацию фирмы или ИП сразу платят от 5 до 50 тысяч рублей и обещают хорошую зарплату. Но по факту вместо денег номинальных директоров и учредителей часто ждут многомиллионные задолженности и уголовное преследование.